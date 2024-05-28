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Зеленский рассказал, сколько рассчитывает получить от замороженных активов России

15:13
  • вторник
  • 28 мая 2024

Евросоюз передаст Киеву часть доходов с этих активов

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 мая, заявил, что Киев рассчитывает получить в 2024 году 1,7 миллиарда евро из прибыли от замороженных активов России.
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По словам политика, этот вопрос обсуждался с представителями европейских государств, которые в рамках санкционной политики заблокировали российские активы, сообщает РИА Новости.

Тем временем Австралия отказалась "перехватить активы и использовать их", хотя и заверила в приверженности политике антироссийских санкций. Австралийский министр обороны Ричард Марлз пояснил, что конституция Австралии не позволяет использовать замороженные российские средства.

При этом источники уверяют, что в Евросоюзе боятся, что, если заложат замороженные активы России, не смогут вернуть их в случае требования Москвы в рамках возможных переговоров с Киевом. По этой причине варианты закладывания или полной конфискации российских активов уже не рассматриваются, уверяют источники.

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