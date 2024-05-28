Суд снова не отпустил Блиновскую из СИЗО

Она остается под стражей

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста блогеру Елене Блиновской. Соответствующее решение было оглашено во вторник, 28 мая.

Судья решил постановление Московского городского суда оставить без изменения, жалобы арестованной — без удовлетворения. Таким образом, "королева марафонов" останется в следственном изоляторе как минимум до 26 июля, сообщает РИА Новости.

2 мая сообщалось, что Елена Блиновская хочет признать себя банкротом и обратиться с этим в Арбитражный суд Москвы. При этом защита блогера утверждала, что Блиновская готова погасить причиненный государству ущерб.

Тем временем в Государственной думе обсудили новые меры регулирования блогосферы. Особо предприимчивых интернет-пользователей могут начать наказывать за оказание информационных услуг и продажу таких продуктов без аккредитации.

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