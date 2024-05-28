ГИБДД вновь стала Госавтоинспекцией

Вопрос законодательно урегулирован

Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) вернули старое название – Госавтоинспекция (ГАИ), сообщил во время заседания президиума Общественного совета при МВД глава ведомства Михаил Черников.

В настоящий момент вся документация ведется с учетом нового названия, передает ТАСС.

"Милиция не знаю - будет ли, но Госавтоинспекция уже есть", - сказал он.

ГАИ была учреждена в 1936 году, в 1998-м переименована в ГИБДД. В начале нулевых Владимир Путин издал указ, согласно которому аббревиатуры ГИБДД и ГАИ стали считаться равнозначными.

Ранее в ведомстве сообщили, что для получения водительских прав с 1 апреля понадобится СНИЛС, а для иностранных граждан нужен будет нотариально заверенный перевод документов удостоверяющих личность. А

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