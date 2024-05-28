ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ГИБДД вновь стала Госавтоинспекцией

15:28
  • вторник
  • 28 мая 2024

Вопрос законодательно урегулирован

Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) вернули старое название – Госавтоинспекция (ГАИ), сообщил во время заседания президиума Общественного совета при МВД глава ведомства Михаил Черников.

В настоящий момент вся документация ведется с учетом нового названия, передает ТАСС.

"Милиция не знаю - будет ли, но Госавтоинспекция уже есть", - сказал он.

ГАИ была учреждена в 1936 году, в 1998-м переименована в ГИБДД. В начале нулевых Владимир Путин издал указ, согласно которому аббревиатуры ГИБДД и ГАИ стали считаться равнозначными.

Ранее в ведомстве сообщили, что для получения водительских прав с 1 апреля понадобится СНИЛС, а для иностранных граждан нужен будет нотариально заверенный перевод документов удостоверяющих личность. А

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция ДПС
Полиция ДПС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.