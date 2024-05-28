Госдума продлила действие закона о выплатах на погашение ипотеки

Мера касается многодетных семей

Закон, продлевающий выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки, приняла Госдума. Депутаты проголосовали за документ сразу во втором и третьем чтении, мера поддержки будет действовать до 31 декабря 2030 года.

Документ был подготовлен в рамках реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Как подчеркнул председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, продление этой программы повысит доступность жилья для многодетных семей, передает РИА Новости.

В соответствии с принятым законом, гражданам России при рождении третьего или последующих детей может быть предоставлена выплата в размере 450 тысяч рублей. Финансы направляются на полное или частичное погашение ипотечных кредитов. В прошлом году такой возможностью воспользовались около 190 тысяч российских семей.

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