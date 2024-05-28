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Генерал Кириллов рассказал о создании в США нового химического оружия

15:30
  • вторник
  • 28 мая 2024

Они применяли его в том числе при подавлении протестов в Ираке

Россия продолжает фиксировать нарушения Соединенными Штатами и Украиной международных документов, запрещающих применение химического и бактериологического оружия. Об этом во вторник, 28 мая, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Как подчеркнул российский военный, США создают новые и модернизируют имеющиеся нелетальные химические боеприпасы, включая танковые. Также Вашингтон сохраняет оставшиеся высокотоксичные реакционные массы на объектах по уничтожению химического оружия.

Однако Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) этого "не замечает", отметил Кириллов.

Соединенные Штаты нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, передавая нелетальное химическое оружие третьим странам: Ирак, Афганистан, Украина, цитирует генерала ТАСС.

Ранее в ОЗХО заявили, что не могут определить, применялось ли химическое оружие в ходе украинского конфликта. Организация якобы располагает информацией, недостаточной для того, чтобы делать выводы.

При этом еще в марте российский Минпромторг приводил результаты расследований, которые показали, что страны Запада разрабатывают и поставляют на Украину боевые отравляющие вещества.

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