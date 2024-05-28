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Депутаты Бундестага просят снять ограничения на использование Украиной оружия

15:59
  • вторник
  • 28 мая 2024

Немцы выступают за то, чтоб удары наносились вглубь территории России

Депутаты Бундестага предложили снять ограничения на использование западного оружия Киевом. Они предлагают бить по территории России. Такую идею озвучили представитель Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц и зампред фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Йохан Вадефуль. Об этом пишет ТАСС.

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Так Шварц считает, что надо поддержать идею генсека НАТО Йенса Столтенберга и разрешить атаки по территории России. По мнению депутата, международное право такому решению не препятствует. Он уверен, что Москва извлекает некую выгоду из сложившегося положения. Вадефуль добавил, что ограничения на использование западного оружия должны быть немедленно сняты.

Политики считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен наконец дать согласие на поставку Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Глава правительства Германии считает, что длят использования этого вооружения нужны немецкие солдаты. А он не хочет переступать эту черту.

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