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Четыре беспилотника сбиты над Белгородской областью

15:46
  • вторник
  • 28 мая 2024

Противник использовал БПЛА самолетного типа

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью четыре украинских беспилотника.

Атака произошла около 14:00 мск, сообщили в Минобороны России. Противник использовал БПЛА самолетного типа.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку", – отметили в военном ведомстве.

В ночь на 28 мая ПВО сбила два украинских дрона над Белгородской областью. Около 10:40 мск были уничтожены еще два беспилотника.  

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