Четыре беспилотника сбиты над Белгородской областью

Противник использовал БПЛА самолетного типа
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью четыре украинских беспилотника.
Атака произошла около 14:00 мск, сообщили в Минобороны России. Противник использовал БПЛА самолетного типа.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку", – отметили в военном ведомстве.
В ночь на 28 мая ПВО сбила два украинских дрона над Белгородской областью. Около 10:40 мск были уничтожены еще два беспилотника.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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