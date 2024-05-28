ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Швеция решила подождать с отправкой своих истребителей Киеву из-за F-16

15:54
  • вторник
  • 28 мая 2024

Срок поставок не сообщается

Стокгольм решил притормозить реализацию планов по отправке украинской армии истребителей Gripen. Об этом во вторник, 28 мая, рассказал шведский министр обороны Пол Юнсон.
Нанесён удар по аэродрому, готовившемуся принять F-16

Как заявил политик агентству TT, это связано с обсуждающимися планами предоставить Вооруженным силам Украины американские истребители F-16 – именно на этом сейчас сфокусировано внимание западных партнеров киевского режима.

По этой причине, как рассказал глава Минобороны Швеции, "нас призвали другие страны в коалиции подождать с Gripen".

Осенью 2023 года Юнсон называл членство Украины в Североатлантическом альянсе условием предоставления ВСУ истребителей JAS 39 Gripen.

При этом в шведском кабмине поручили командованию ВС Швеции проанализировать наиболее выгодные для Стокгольма варианты передачи Киеву боевых самолетов, хотя за два месяца до этого премьер-министр страны Ульф Кристерссон уверял, что "мы не будем отправлять на Украину истребители Gripen".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Истребитель F-16
Истребитель F-16
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.