Швеция решила подождать с отправкой своих истребителей Киеву из-за F-16

Срок поставок не сообщается

Стокгольм решил притормозить реализацию планов по отправке украинской армии истребителей Gripen. Об этом во вторник, 28 мая, рассказал шведский министр обороны Пол Юнсон.

Как заявил политик агентству TT, это связано с обсуждающимися планами предоставить Вооруженным силам Украины американские истребители F-16 – именно на этом сейчас сфокусировано внимание западных партнеров киевского режима.

По этой причине, как рассказал глава Минобороны Швеции, "нас призвали другие страны в коалиции подождать с Gripen".

Осенью 2023 года Юнсон называл членство Украины в Североатлантическом альянсе условием предоставления ВСУ истребителей JAS 39 Gripen.

При этом в шведском кабмине поручили командованию ВС Швеции проанализировать наиболее выгодные для Стокгольма варианты передачи Киеву боевых самолетов, хотя за два месяца до этого премьер-министр страны Ульф Кристерссон уверял, что "мы не будем отправлять на Украину истребители Gripen".

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