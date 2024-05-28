Грузовой "Прогресс МС-25" затопили в Тихом океане

Грузовик проработал на МКС около полугода

Отстыковавшийся от Международной космической станции грузовой корабль "Прогресс МС-25" завершил свою миссию. Грузовик, проработавший на МКС около полугода, был сведен с орбиты, вошёл в атмосферу и разрушился, сообщили в "Роскосмосе".

В сообщении уточняется, что несгораемые фрагменты корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана и затонули. Корабль отстыковался от модуля "Поиск" российского сегмента станции в 11.39 мск. В 14.48 мск была включена его двигательная установка, выдавшая необходимый для свода с орбиты импульс.

"Прогресс МС-25" был запущен 1 декабря 2023 года. Он доставил на МКС более 2,5 тонны грузов - топливо, питьевую воду, оборудование для научных экспериментов. Запуск следующего грузового корабля - "Прогресс МС-27" - запланирован на 30 мая.

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