Пять районов ТиНАО обеспечат питьевой водой из сети московского водопровода

Для этого построят 30 километров водопровода

Пять районов ТиНАО получат питьевую воду из московского водопровода. Это станет возможно после строительства крупного объекта инженерной инфраструктуры, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Проект затронет такие районы как Троицк, Щербинка, Филимонковский, Краснопахорский и Коммунарка.

Ефимов пояснил, что в ближайшие три года будет протянуто 30 километров сетей водоснабжения. Линия пройдет от деревни Сосенки до города Троицка. Кроме того появятся два новых регулирующих водопроводных узла: "Станиславль" и "Красная Пахра". Сейчас в эксплуатацию ввели 19 километров водопровода.

По словам заместителя столичного градоначальника, прокладка инженерных сетей и их объединение с общими московскими – это одно из важных направлений развития территории ТиНАО. Не менее важное, чем строительство дорожно-транспортной сети и метрополитена.

"Строительство регулирующего водопроводного узла “Станиславль” на территории района Троицк начнется в 2024 году, его производительность составит 20 тысяч кубических метров в сутки. Кроме того, в планах строительство регулирующего водопроводного узла “Красная Пахра” в Краснопахорском районе с производительностью 15 тысяч кубических метров в сутки", – добавил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

В следующем году будут также реконструировать водозаборные узлы "ИЗМИРАН", "Микрорайон В", "Ботаково", "ИЯИ". Все они находятся на территории района Троицк.

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