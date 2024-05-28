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Путин рассказал о западных инструкторах под видом наемников на Украине

16:26
  • вторник
  • 28 мая 2024

Они несут потери

Владимир Путин заявил, что На Украине есть западные наемники и России об этом хорошо известно, передает ТАСС.

"А кто оружие высокоточное оружие обслуживает? Инструкторы в виде наемников, и они несут потери", - отметил российский лидер.

По словам главы государства, Россия будет делать так, как считаем нужным, вне зависимости от того, кто будет находиться на территории Украины. 

Переломить ситуацию на поле боя у Украины не получается, и чем больше будет попыток, тем больше у них будет потерь, заключил Путин.

По мнению президента России, трагедия Украины в том, что ее власти не считают солдат ВСУ своими людьми.

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