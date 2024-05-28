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Путин заявил о необходимости выстраивать отношения с талибами

16:58
  • вторник
  • 28 мая 2024

Надо исходить из реалий

Владимир Путин прокомментировал необходимость выстраивать отношения с организацией "Талибан" (признана в России террористической и запрещена). Об этом президент России заявил во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан, сообщает "Интерфакс".

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Путин согласился, что в Афганистане есть проблемы, которые всем "хорошо известны". Однако взаимоотношения с этой страной все время на слуху. И талибы – это "люди, которые контролируют страну и ее территорию".

Российский лидер призвал исходить из реалий и выстраивать отношения с реальной властью в Афганистане.

Ранее появилась информация, что МИД и Минюст России приготовили записку с предложением исключить "Талибан" из списка террористических организаций. Документ уже направлен в Кремль.

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