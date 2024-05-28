Оператор ВГТРК получил ранение в зоне СВО

Машина подорвалась на мине в Волчанске Харьковской области
Из зоны проведения спецоперации пришли сообщения о ранении оператора съемочной группы ВГТРК Александра Пушина.
Машина, в которой ехали российские военкоры, подорвалась на мине в Волчанске Харьковской области, где наши войска развивают продвижение. Предположительно, боеприпас был сброшен украинским дроном.
Александр Пушин благополучно доставлен в больницу. Угрозы жизни нет. Его коллеги не пострадали.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"