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Оператор ВГТРК получил ранение в зоне СВО

18:11
  • вторник
  • 28 мая 2024

Машина подорвалась на мине в Волчанске Харьковской области

Из зоны проведения спецоперации пришли сообщения о ранении оператора съемочной группы ВГТРК Александра Пушина.

Машина, в которой ехали российские военкоры, подорвалась на мине в Волчанске Харьковской области, где наши войска развивают продвижение. Предположительно, боеприпас был сброшен украинским дроном.

Александр Пушин благополучно доставлен в больницу. Угрозы жизни нет. Его коллеги не пострадали.

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Оператор ВГТРК Александр Пушин
Оператор ВГТРК Александр Пушин
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