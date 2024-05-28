Оператор ВГТРК получил ранение в зоне СВО

Машина подорвалась на мине в Волчанске Харьковской области

Из зоны проведения спецоперации пришли сообщения о ранении оператора съемочной группы ВГТРК Александра Пушина.

Машина, в которой ехали российские военкоры, подорвалась на мине в Волчанске Харьковской области, где наши войска развивают продвижение. Предположительно, боеприпас был сброшен украинским дроном.

Александр Пушин благополучно доставлен в больницу. Угрозы жизни нет. Его коллеги не пострадали.

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