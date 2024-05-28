Пьяный мужчина бросил петарду в кортеж польского президента

Злоумышленник заявил, что "пугал птиц"

Поляк бросил петарду в автомобильный кортеж президента Польши Анджея Дуды. Об этом сообщает радиостанция RMF FM. Отмечается, что правонарушитель был в состоянии алкогольного опьянения.

ЧП случилось накануне вечером в центре страны. Дуда возвращался из Великопольского воеводства. В городе Кшевата местный житель метнул в сторону президентских машин взрывоопасный предмет. По данным СМИ, взрыв был ощутимым. Однако кортеж без задержки отправился в сторону Варшавы.

Сотрудники Госохраны сообщили в полицию. И нарушитель был быстро арестован. Оказалось, что 39-летний мужчина был пьян. По его версии, он целился петардой в птиц и хотел их напугать. Поляка допросят после того как он протрезвеет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"