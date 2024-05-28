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В Москве обсудили разработку новых национальных проектов

18:18
  • вторник
  • 28 мая 2024

Площадкой для дискуссии стала выставка "Россия" на ВДНХ

Разработку новых национальных проектов обсуждают в Москве на семинаре-совещании по подготовке расширенного заседания совета при президенте по вопросам стратегического и экономического развития.

Площадкой для дискуссии стала выставка "Россия" на ВДНХ. В мероприятии принимают участие глава комиссии Госсовета по госуправлению, мэр Москвы Сергей Собянин, руководители других регионов, представители федеральных ведомств, предприниматели, а также активисты общественных организаций.

Помимо нацпроектов, обсуждаются инициативы в области экологии.

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Семинар-совещание по подготовке расширенного заседания совета при президенте
Семинар-совещание по подготовке расширенного заседания совета при президенте
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