В Москве обсудили разработку новых национальных проектов

Площадкой для дискуссии стала выставка "Россия" на ВДНХ

Разработку новых национальных проектов обсуждают в Москве на семинаре-совещании по подготовке расширенного заседания совета при президенте по вопросам стратегического и экономического развития.

Площадкой для дискуссии стала выставка "Россия" на ВДНХ. В мероприятии принимают участие глава комиссии Госсовета по госуправлению, мэр Москвы Сергей Собянин, руководители других регионов, представители федеральных ведомств, предприниматели, а также активисты общественных организаций.

Помимо нацпроектов, обсуждаются инициативы в области экологии.

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