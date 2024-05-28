Белый дом не исключает введения эмбарго на российские товары

Далип Сингх считает, что помешает российской экономике полностью перейти на военные рельсы

Соединенные Штаты могут ввести торговое эмбарго на товары из России. Об этом заявил заместитель помощника президента США Далип Сингх, сообщает ТАСС. Он считает, что российская экономика полностью переходит на военные рельсы.

При этом чиновник подчеркнул, что история с применением эмбарго – не самая блестящая.

Известно, что Сингх курирует вопросы мировой экономики. Поэтому его спросили, не пора ли правительству перейти от практики введения односторонних санкций к запретительным таможенным пошлинам на все товары из России.

Сингх – идеолог международных санкций против России. В частности, именно ему принадлежала идея о блокировке российских активов в иностранных депозитариях.

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