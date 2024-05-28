Мишустин обсудил с Данквертом работу Россельхознадзора в новых регионах

Новые субъекты эффективно поставляют продукцию

Повышение продовольственной безопасности России в контексте реализации послания президента Федеральному собранию премьер Михаил Мишустин обсудил с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом.

Глава государства поставил задачу за 7 лет увеличить объемы производства АПК на 25% по сравнению с 2021 годом и нарастить экспорт в полтора раза. Как отметил премьер-министр, эти цели достижимы. Свидетельством тому - предварительная оценка ключевых показателей эффективности отрасли.

Важную роль в развитии сельского хозяйства отведена службе надзора. Сергей Данкверт рассказал о нововведениях при создании дополнительных транспортных коридоров с Китаем, Ираном, Турцией, а также о широком внедрении информационных технологий, благодаря чему уходят в прошлое плановые проверки.

Зашла речь и об организации работы Россельхознадзора в новых регионах.

"Здесь очень важно, чтобы у производителей был доступ и к ресурсам, и к соответствующим сервисам, которые предоставляет Россельхознадзор во всех субъектах Российской Федерации. Знаю, что служба там работает. Как там в этом направлении обстоят дела?", - спросил Мишустин. "Мы сразу же во всех территориях, которые стали нашими субъектами, начали свою работу. Мы даже считаем, что можно идти сегодня на больший уровень цифровизации там, потому что люди к этому готовы. Новые субъекты влились в нашу жизнь, эффективно поставляют продукцию. Кстати, в Крым продукции из Херсонской области идет гораздо больше, чем шло. И в прошлом году, и в этом году уже превышение идет", - ответил Данкверт.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"