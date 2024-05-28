На Камчатке разыскивают браконьеров, застреливших трех медведей в заказнике

Туши увезли на вертолете

На первый взгляд ничего необычного - вдоль сопок и притоки реки Удочка пролетает вертолет. Но стоит только взять в руки бинокль, как угадываются очертания груза. На тросе, закрепленном за опоры, - бурый медведь. Привязанный за шею.

Вертолет сделал три рейса в разные районы заповедника. На одном из предполагаемых мест его стоянки удалось снять эти кадры - незваные гости, прилетевшие в заповедные земли, освежевывают тушу медведя. Затем грузят ее на борт и улетают. Автор видео - инспектор охотничьих угодий, который по долгу службы контролировал происходящее в границах особо охраняемой природной территории. Он обратился в полицию, предоставив видео в качестве доказательства. Стало известно - в заповеднике были убиты три медведя. За испуганными хищниками на предельно малой высоте гонялись браконьеры, буквально расстреливая животных в упор.

Это произошло в конце апреля. Тогда компания из нескольких гостей арендовала вертолёт Ми-8 .Пункт назначения - турбаза в Усть-Большерецком районе. Оттуда - уже на другом вертолёте - до заказника "Река Удочка". Там планировалась охота.

Медведей, как и других животных, в заповеднике немало. Пропускной режим позволяет контролировать потоки гостей. А вот немалая площадь - 990 квадратный километров - делает его уязвимым. За браконьерами глаз да глаз. Но когда они стреляют, еще и с воздуха, это не только верх самоуверенности, но и уголовная ответственность.

"Здесь у нас целый букет квалифицирующих признаков. Как ни посмотри, это уголовно наказуемое деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием спецтехники в особо охраняемой зоне, где предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы плюс возмещение материального ущерба", - объяснил адвокат Алишер Захидов.

Из 19-ти камчатских заказников "Река Удочка" относится к особо охраняемым территориям полуострова. Именно этот статус категорически запрещает охоту. Вопиющим же, даже по меркам опытных охотников, стал другой факт - нарушение всех правил традиционной охоты. Предусмотрительно забравшись повыше, компания просто-напросто убивала животных. Как в компьютерной игре.

Убийство ради развлечения стало опасной тенденцией. В прошлом году останки 25 краснокнижных северных оленей обнаружили на Сахалине. Тогда браконьеры загоняли животных на снегоходах, истребляя даже беременных самок. Подозреваемому в расправе предъявлено обвинение. Во вторник снята судимость с бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина - он отбыл условный срок за незаконную охоту на лося. Что же до происшествия на Камчатке, уже известно, что у пассажиров вертолета не было разрешения на охоту. Следственные органы начали проверку. Браконьеров ищет полиция.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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