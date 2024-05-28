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Путин провел рабочую встречу с главой Ингушетии

22:23
  • вторник
  • 28 мая 2024

Глава государства предложил обсудить обеспечение региона детскими садами и школами в условиях растущей рождаемости

Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым.

Глава государства предложил обсудить обеспечение региона детскими садами и школами в условиях растущей рождаемости. По этому показателю Ингушетия - на втором месте в стране. За последние четыре года в республике введены в эксплуатацию более 40 детских садов и почти столько же школ. А поддержка материнства и детства должны быть в приоритете. 

"У вас продолжительность жизни выше, чем в других регионах страны, и численность населения подрастает. Отсюда и вопросы возникают. Это и количество мест в детских садах, количество посещений в поликлиниках. Это наиболее острые вопросы", - отметил Путин.

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