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Стало известно об использовании Киевом западного оружия в районе Краснодара

08:13
  • среда
  • 29 мая 2024

Детали атаки западные СМИ не приводят

Западное оружие неоднократно использовалось киевским режимом для ударов по российской территории – в частности, в районе Краснодара. Сообщившее об этом агентство France-Presse не уточняет, что за объект был атакован и когда – но ссылается на некие многочисленные "источники на Западе".

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Как заявил AFP полковник французской морской пехоты в отставке Мишель Гойя, ему из истории якобы известно, что военная помощь одной державы другой никогда не приводила к конфликту. По словам эксперта, украинцы ударили по Крыму американским оружием, и ничего не произошло – хотя Россия утверждала, что Крым неприкосновенен.

За разрешение Киеву наносить удары западным оружием по военным объектам на территории России выступил президент Франции. По словам Эмманюэля Макрона, он поддерживает атаки на базы, откуда запускаются ракеты по территории Украины – однако против ударов по  гражданским объектам.

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