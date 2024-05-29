ЕСПЧ начал процесс против Украины из-за пыток российского военнопленного

Денис Резников участвует в СВО

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал процесс "Резников против Украины" в связи с пытками российского бойца Дениса Резникова, которым он подвергся в украинском плену. Об этом в среду, 29 мая, рассказала правозащитник Ирина Вихорева.

Резников, проживавший в Донецке, участвует в спецоперации в качестве добровольца с конца 2022 года. Когда он попал в плен, представители киевского режима связались с его дочерью и потребовали фотографировать военные объекты. В обмен они пообещали, что перестанут издеваться над военнопленным.

Вихорева рассказала, что в ЕСПЧ "нам дали время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить текст апелляции", сообщает РИА Новости.

Летом 2023 года ЕСПЧ отказался рассматривать иск, поданный Россией против Украины. Москва обвиняла Киев в "убийствах, похищениях, принудительном переселении, вмешательствах в избирательное право, ограничениях на использование русского языка и нападения на российские посольства и консульства".

Также ЕСПЧ отклонил жалобу России, в которой Москва возлагала на Украину ответственность за катастрофу малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, а также просила обязать Украину возобновить подачу воды в Крым.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"