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ПВО пресекла атаки дронов над Белгородом и Армавиром

08:24
  • среда
  • 29 мая 2024

Также сбито несколько реактивных снарядов

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью пресекли попытки киевского  режима устроить теракт на российской территории. Дроны и реактивные снаряды сбиты над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

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По данным военного ведомства, ПВО уничтожила над территорией Белгородской области беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Также сбиты семь снарядов реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".

Еще один беспилотный летательный аппарат сбит силами ПВО над Армавиром в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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