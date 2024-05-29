ПВО пресекла атаки дронов над Белгородом и Армавиром

Также сбито несколько реактивных снарядов

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью пресекли попытки киевского режима устроить теракт на российской территории. Дроны и реактивные снаряды сбиты над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, ПВО уничтожила над территорией Белгородской области беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Также сбиты семь снарядов реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".

Еще один беспилотный летательный аппарат сбит силами ПВО над Армавиром в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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