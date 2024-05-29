МИД: Россия не национализирует активы ушедших западных компаний

Ответные меры Москвы не меняют права собственности

Речь о национализации в России активов ушедших западных компаний не идет. Об этом в среду, 29 мая, рассказал директор департамента экономического сотрудничества российского Министерства иностранных дел Дмитрий Биричевский.

Комментируя ответные шаги Москвы на действия Запада в отношении собственности и активов России и российских компаний за рубежом, дипломат подчеркнул, что "речь идет именно о временном управлении, а не о национализации – вводимые меры не предполагают изменения права собственности".

Как указал Биричевский, это доказывает ответственный подход российской стороны к иностранным инвестициям, в том числе из недружественных стран — Россия "принципиально и последовательно не политизирует коммерческие вопросы".

Более того, Москва готова поддерживать иностранный бизнес, который остается на российском рынке, если эти компании соблюдают законодательство России и выполняют свои социальные обязательства, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя вероятность национализации в Германии активов "Роснефти", предупредил, что Москва не исключает никаких способов для защиты своих компаний, а подобный шаг Запада в случае его реализации станет фактически экспроприацией чужого имущества.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить уже в 2024 году 1,7 миллиарда евро из прибыли от замороженных активов России.

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