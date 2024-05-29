В Ровенской области после удара сдетонировал арсенал

Начался пожар

В Ровенской области Украины после удара Вооруженных сил России сдетонировал арсенал.

Арсенал располагался в городе Сарны, именно туда завозят поставляемое Западом оружие, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Местные жители зафиксировали два серьезных взрыва ночью <...> Второй взрыв был с мощной детонацией и сильным выбросом пламени", - сказал он.

По мнению Лебедева, удар связан именно с наблюдавшимся в последнее время завозом западного вооружения в военную часть А-0153, где расположен взорвавшийся арсенал.

Ранее Лебедев рассказал, как ВС России уничтожили цех по производству ракет и дронов в Николаеве.

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