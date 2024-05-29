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"Это не негров в Мали гонять": Политолог Пухов об отправке европейских солдат в украинскую мясорубку

09:06
  • среда
  • 29 мая 2024

Крупные европейские страны воздерживаются от слишком воинственных заявлений

Брюссель готов передать Киеву несколько истребителей F-16, но не сейчас, а к концу года. И использовать их можно будет только над Украиной. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. А вот вопрос о том, разрешать ли Киеву наносить удары западным оружием по территории России, обсуждали во вторник министры обороны стран Евросоюза. Согласия между партнёрами пока нет, несмотря на настойчивые просьбы Владимира Зеленского.

О воинственных заявлениях западных чиновников с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий.

"Чем меньше власти у политика в рамках европейского континента, тем громче он делает заявления. Ну, самое смешное заявление сделал президент Эстонии, который сказал, что мы приложим все усилия, чтобы поставить Россию на колени. Целый ряд малых стран делает очень решительные заявления. Мы должны понимать, что сами крупные страны в значительные степени воздерживаются. Те же немцы. И Макрон при всей своей яркости. Мы знаем, что у него сложные отношения с французскими военными, потому что те прекрасно понимают, что французская армия, которой не хватает несколько тысяч человек личного состава, если она попадет в украинскую мясорубку, то мягко говоря, избирателям это не понравится и вооруженные силы вряд ли повысят свою боеготовность. Это, прости господи, не негров гонять где-нибудь в Мали, или в Новой Каледонии разгонять местное население. Поэтому относиться к этому надо спокойно. Это такое очередное средство политического давления на российское руководство и российское население", - заявил Пухов.

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