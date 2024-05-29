Историческая память приобрела новый формат

История их ничему не учит, а историческая память обретает формат то ли комиксов, то ли компьютерной игры. Вторую мировую войну, которая унесла жизни как минимум 70 миллионов человек, сегодня в массовом сознании западного мира пытаются превратить в развлекательный боевик. Где главными героями, победителями стали американцы.

"Через неделю будет 80 лет с того дня, как представители величайшего поколения высадились на пляжах Нормандии, освободили континент и буквально спасли весь мир!" – заявил ранее Джо Байден.

Да, именно так! Не Советский Союз, потерявший в этой войне более 25 миллионов человек, а американцы разгромили Третий Рейх. И избавили мир от фашизма.

Нужно вспомнить историю. Операция в Нормандии, высадка войск США, Великобритании, Канады случилась 6 июня 1944 года. Был открыт второй фронт. Но главный был на востоке - Красная армия уже три года вела кровопролитные сражения с гитлеровской военной машиной. И добилась перелома в войне. Тогда-то союзники подключились к разгрому фашистских войск.

Долгие десятилетия после окончания Второй мировой никто даже не думал оспаривать главную роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией. Но настали новые времена. Когда всему миру нужно было напомнить, кто в нем хозяин. И стереть массовую память. Поддержка украинских нацистов со стороны европейцев и американцев привела к массовым расправам с памятниками, чтобы никто не вспоминал о подвигах советских солдат. И украинцев, том числе.

Начались атаки на воинские мемориалы в прибалтийских республиках. Шествия ветеранов-легионеров СС в Риге стали обыденным делом. Это такие вот демократические ценности, когда ветераны войны, сражавшиеся с фашистами, приравниваются к тем, от кого они освобождали мир. Но неразмышляющей публике уже можно рассказывать, что фашизм победили американцы.

"Ушло поколение лидеров, лично участвовавших во Второй Мировой войне - Дуайт Эйзенхауэр, Джон Фицджералд Кеннеди, - которые никогда бы не позволили себе замалчивать решающий вклад Советского Союза в разгром Третьего Рейха. Современные президенты США через одного страдают синдромом исторического ревизионизма".

Так заявление Байдена прокомментировал российский МИД. Победу над Третьим Рейхом уже представляют публике как голливудский боевик, в котором хорошие парни одним махом разбили злобного и смешного врага. И даже над массовым уничтожением евреев уже можно смеяться. Когда президенты Франции и Германии направились к мемориалу Холокоста в Берлине, чтобы почтить память погибших евреев, их супруги шутили и весело смеялись.

Вот так легко меняют историю на новую - в которой в действительности всё не так как на самом деле.

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