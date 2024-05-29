Обезвредил дрон-камикадзе: стало известно о новых подвигах российских военных

Российские военные проявляют мужество и отвагу

Рядовой Антон Смирнов во время дежурства обнаружил обрыв линий проводной связи. Под огнём противника он оперативно восстановил каналы и повреждённое оборудование, что позволило сохранить взаимодействие между пунктами управления рот и батальона.

Командир сапёрного отделения младший сержант Степан Баранцев обезвредил дрон-камикадзе, которым украинские боевики атаковали позицию нашего подразделения. Степан разминировал беспилотник, не допустив подрыва боеприпаса и повреждений на охраняемом объекте.

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