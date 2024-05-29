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Пользователи Starlink по всему миру пожаловались на сбои

09:06
  • среда
  • 29 мая 2024

Больше всего - в США

В глобальной спутниковой системе связи Starlink произошел сбой.

Пользователи по всему миру жалуются на проблемы с подключением. Наибольшее число сбоев зафиксировано в США, Канады, Австралии, Великобритании и Германии, пишет сервис Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

В настоящий момент ведутся работы по устранению неполадок, передает РИА Новости

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания SpaceX тратит огромные средства на борьбу с попытками России заглушить Starlink на Украине. Известно, что ВСУ используют эту спутниковую связь в боевых действиях, а именно - для связи, сбора разведданных и совершения атак беспилотников.

Россия достигла успехов в подавлении работы Starlink на Украине и выигрывает радиоэлектронную войну. Яркий пример - ситуация в Харьковской области, когда украинская армия была застигнута врасплох, писала ранее газета New York Times.

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