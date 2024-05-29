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Песков: формат прямой линии с Путиным остается на повестке дня

09:16
  • среда
  • 29 мая 2024

В декабре 2023 года ее совместили с большой пресс-конференцией

Формат прямой линии с президентом России Владимиром Путиным сохраняет свою актуальность. Об этом рассказал в среду, 29 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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У спикера Кремля поинтересовались, планируется ли в 2024 году проведение прямой линии в привычном варианте. Песков подтвердил, что "прямая линия остается как формат на повестке дня", сообщает ТАСС.

14 декабря 2023 года Владимир Путин подвел итоги года в прямом телеэфире, объединив тем самым прямую линию и большую пресс-конференцию. Перечень поручений главы государства по результатам этого мероприятия был своевременно утвержден, подтвердили в пресс-службе Кремля.

Во время этого мероприятия президенту России Владимиру Путину продемонстрировали его цифрового двойника, созданного при помощи технологии дипфейк. Глава государства заявил, что предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, а значит, нужно возглавить.

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