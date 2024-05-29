Альянс не спешит принять страну в свои ряды

Несколько членов НАТО, включая США и Германию, возражают против уточнения сроков вступления Украины в альянс и ускорения этой процедуры. Об этом рассказали осведомленные источники.

Как пишет The Daily Telegraph, накануне июльского саммита НАТО президента Украины Владимира Зеленского попросили не оказывать дополнительное давление на государства, выступающие за скорейшее расширение альянса.

Собеседник издания отметил, что "люди с очень большим скепсисом смотрят на то, чтобы дать Украине в этом году продвинуться вперед по пути к полному членству в НАТО".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что в Североатлантическом альянсе нет единого мнения по срокам вступления Украины в НАТО. Политик подчеркнул, что в первую очередь "надо сделать все, чтобы Украина сохранилась". И лишь "когда будут созданы политические условия, чтобы Украина сразу стала членом НАТО".

При этом Столтенберг подтвердил, что военно-политический блок создаст на саммите в Вашингтоне постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и их финансирования. Он заявил, что "страны НАТО поставили Украине 99% всего оружия", которое пообещали Киеву.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркивал, что муссирование американцами заявлений о членстве Украины в НАТО лишь подтверждает, что единственным правильным вариантом для нас является безоговорочная победа на поле боя, поскольку вступление Украины в альянс для нас неприемлемо.

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