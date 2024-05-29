Запад признал перехват Россией стратегической инициативы на Украине

Свою роль сыграла и усталость западных сторонников Киева

Россия превратила конфликт на Украине в борьбу на истощение, которую она успешно выигрывает. Российские преимущества - подготовленная оборона, большой потенциал производства оружия и техники и многочисленное население, пишет журнал Foreign Affairs.

Такую ​​войну Украина просто не сможет выиграть, уверены эксперты издания. Авторы указывают, что свою роль тут сыграла усталость западных сторонников Киева и непоследовательность их материальной поддержки. Прямое столкновение с Россией больше не является жизнеспособной ответной стратегией для Украины – эксперты рекомендуют ВСУ переходить к тактике партизанской войны.

Издание отмечает, что задержки в западных военных поставках дали российским силам время для закрепления и возведения оборонительных объектов на взятых под контроль территориях. В результате ни о каком успешном украинском контрнаступлении не может быть и речи.

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