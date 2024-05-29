AliExpress перестала принимать рубли и доставлять заказы в Россию

Деньги будут возвращены

Китайская компания Alibaba (владелец торговой площадки AliExpress) перестала принимать платежи в рублях и не позволяет оформить поставку в Россию.

Решение торговой площадки может быть связано с угрозой вторичных санкций, из-за которых возникли и другие проблемы с российскими платежами в Китае, пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке.

Деньги, которые уже были перечислены Alibaba, будут возвращены через несколько дней.

Ограничения можно будет обойти, зарегистрировав банковские карты других стран, например, СНГ. Однако все равно не ясно, как товары будут отправлять в Россию. Скорее всего, будут использоваться "транзитные схемы", но тогда это приведет к удорожанию товара, и смысл покупать AliExpress потеряется.

Проблемы с проведением российских операций в банках Китая наблюдаются с начала 2024 года. Президент России Владимир Путин заявил, что все вопросы обсуждаются на различных уровнях и они решаемы.

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