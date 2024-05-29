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Спикер Рады заверил в легитимности Зеленского

10:01
  • среда
  • 29 мая 2024

20 мая срок его президентских полномочий истек

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что действующий президент государства Владимир Зеленский, согласно Конституции, остается главой государства, несмотря на истечение срока его полномочий.

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Стефанчук порекомендовал "любопытным читателям" ознакомиться с украинской Конституцией. В ч. 1. ст. 108 говорится, что "президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины".

Спикер Рады заявил, что "в демократических обществах это называется целостностью власти", сообщает "Коммерсантъ".

Ранее российский лидер Владимир Путин объяснил, какое значение имеет легитимность Зеленского для Москвы. Путин назвал очевидным то, что "если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями".

При этом Зеленский перестал быть президентом не только формально. Западные СМИ пишут, что ему приходится бороться с кризисом доверия в своей стране. При этом рейтинг политика стремительно падает.

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