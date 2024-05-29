Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета

Прежде политик руководил Тульской областью

Президент России Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарем Госсовета. Об этом в среду, 29 мая, рассказали в пресс-службе Кремля.

Документ об этом назначении вступает в силу со дня его подписания, сообщается на официальном сайте администрации президента России.

Государственный совет Российской Федерации является консультативно-совещательным органом. Его задачи — определение основных направлений внутренней и внешней политики, а также приоритетов социально-экономического развития государства. Для решения конкретных вопросов в Госсовете есть 18 тематических и профильных комиссий.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщал, что новый помощник президента России Алексей Дюмин будет курировать в администрации вопросы оборонно-промышленного комплекса (ОПК), спорта и Госсовета. До этого назначения Дюмин возглавлял Тульскую область. Прощаясь с регионом, политик не смог сдержать эмоции и прослезился.

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