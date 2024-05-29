Польша разрешила Украине бить поставляемым Киеву оружием по территории России

Варшава не накладывает ограничений

Оружие, поставляемое Варшавой Киеву, может применяться для ударов по объектам на российской территории. Ограничений на использование польского оружия нет, приводит ТАСС слова замглавы польского Минобороны Цезария Томчика.

Днем ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова задействовать все необходимые инструменты для того, чтобы обеспечить скорейшие поставки на Украину боеприпасов. Речь шла о снарядах, собранных в рамках "чешской инициативы".

По словам Дуды, Польше предстоит сыграть важную роль как организатору логистики. Как стало известно, в рамках так называемой чешской инициативы по поставке на Украину боеприпасов на данный момент приняли участие 15 государств, собравшие 1,6 миллиарда евро. Первые поставки снарядов калибра 155 миллиметров на Украину ожидаются в июне.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"