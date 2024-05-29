Никки Хейли раскритиковали за надпись на израильской ракете

Фотографии вызвали шквал осуждения

Бывшего постоянного представителя США при ООН Ники Хейли раскритиковали за послание на израильском снаряде.

Политик написала на снаряде: "Прикончите их! Америка любит Израиль всегда". "Прикончить" она призвала палестинское движение ХАМАС, передает РИА Новости.

Свое послание Хейли оставила через несколько дней после того, как десятки палестинцев погибли в результате авиаударов Израиля по лагерю для перемещенных лиц в Рафахе.

Фотографию Хейли опубликовал в социальной сети X израильский депутат от партии "Ликуд" Дани Данон. Ее поступок вызвал возмущение в социальных сетях, многие назвали его "отвратительным".

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