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В США разбился истребитель F-35

10:25
  • среда
  • 29 мая 2024

Пилот выжил

Истребитель F-35 потерпел крушение возле международного аэропорта в Альбукерке в штате Нью-Мексико. Управлявшему самолетом летчику удалось выжить — он успел катапультироваться.

Как сообщает CBS News со ссылкой на представителей Пентагона, авария произошла с опытным образцом истребителя F-35 — это экспериментальная модель, предоставленная подрядчиком американского Минобороны, компанией Lockheed Martin.

Представители Lockheed Martin уточнили, что разбился истребитель F-35B. По факту крушения проведут расследование.

Осенью 2023 года неудачей завершились в США испытания модернизированной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. После запуска произошла некая "аномалия". Ракета начала менять траекторию — ее решили уничтожить, дав команду на самоподрыв.

В марте 2024 года сообщалось, что Соединенные Штаты хотели разместить лазерные пушки на самолеты непосредственной огневой поддержки сухопутных войск AC-130J Ghostrider. Однако сделать это им так и не удалось.

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