Белоруссия официально приостановила участие в ДОВСЕ

Соответствующий указ подписан главой государства

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Он опубликован в среду, 29 мая, сообщает ТАСС.

Процесс приостановки участия в ДОВСЕ Минск запустил еще в апреле. При этом белорусские власти подчеркивали, что соответствующий проект закона предусматривает приостановление действия ДОВСЕ, но не означает полный выход Белоруссии и отказ от него.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в нынешних обстоятельствах во многом потерял свою жизнеспособность. Это, как полагает спикер Кремля, связано с "деградацией системы безопасности в Европе".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"