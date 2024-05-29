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Белоруссия официально приостановила участие в ДОВСЕ

10:42
  • среда
  • 29 мая 2024

Соответствующий указ подписан главой государства

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Он опубликован в среду, 29 мая, сообщает ТАСС.
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Процесс приостановки участия в ДОВСЕ Минск запустил еще в апреле. При этом белорусские власти подчеркивали, что соответствующий проект закона предусматривает приостановление действия ДОВСЕ, но не означает полный выход Белоруссии и отказ от него.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в нынешних обстоятельствах во многом потерял свою жизнеспособность. Это, как полагает спикер Кремля, связано с "деградацией системы безопасности в Европе".

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