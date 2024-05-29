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Киеву сообщили о неизбежности мира с Москвой на российских условиях

10:30
  • среда
  • 29 мая 2024

У Украины не остается выбора

Киеву придется пойти на мирную сделку с Москвой на российских условиях. К такому итогу противостояния ведут тяжелое положение на фронте и нестабильная внутренняя ситуация в стране, пишет Newsweek.

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Издание ссылается на данные западных аналитиков из Международной кризисной группы. В докладе ICG отмечается: если США сократят свою помощь, пробелы придется восполнять Европе, которой предстоит пройти немалый путь в этом нелегком процессе. Если же не предпринять быстрых действий для решения проблем, у Киева не останется другого выбора, кроме как заключить сделку на условиях России.

Похожее мнение высказывает и экс-советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, если специальная военная операция России продолжится, Украина исчезнет с карты Европы. На ее месте появится новое государство с другим названием.

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