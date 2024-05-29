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Ефимов: Более 400 гектаров земли вовлечено в программу КРТ в 2024 году

10:33
  • среда
  • 29 мая 2024

Всего планируется реорганизовать более 3,1 тысячи гектаров

В Москве планируется реорганизация более 3,1 тысячи гектаров по программе комплексного развития территорий. Там построят современное жилье, общественно-деловую недвижимость и новые производственные объекты, сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

"С 2020 года в столице реализуется программа комплексного развития территорий. Город активно возвращает в оборот заброшенные или неэффективно используемые участки. На их месте появляется современная городская среда со всей необходимой инфраструктурой – жильем, социальными объектами, рабочими местами", - рассказал Ефимов.

В свою очередь руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что сегодня инвесторы и назначенные городом операторы уже приступили к реорганизации 78 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий общей площадью свыше тысячи гектаров.

"На месте аварийных зданий и старых складов появится более 19,6 миллиона квадратных метров недвижимости, включая современное жилье, в том числе по программе реновации, а также общественно-деловые,социальные, промышленные и спортивные объекты", – отметил он.

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