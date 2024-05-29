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Белоусов поблагодарил бойцов СВО за мужество и героизм

10:55
  • среда
  • 29 мая 2024

Министр отметил соединения и воинские части, участвующие в СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы соединениям и воинским частям, которые участвуют в специальной военной операции. Глава ведомства выразил благодарность бойцам за мужество и героизм при выполнении боевых задач на самых сложных направлениях.

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Белоусов отметил 35-ю гвардейскую Волгоградско-Киевскую отдельную мотострелковую бригаду, она принимала участие в освобождении населенного пункта Архангельское. Им помогали бойцы 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады, которые участвовали в освобождении еще 15 населенных пунктов.

Образцом отваги министр назвал действия 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Благодарность получил 272-й мотострелковый полк. Высоко оценены профессиональные действия 1-го гвардейского танкового полка имени Маршала Катукова, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что оголтелый запал на Западе начинает доминировать, но Россия будет стоять на своем и продолжит спецоперацию до полного достижения всех ее целей.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что Россия сегодня вновь ведет решительный бой с нацизмом — победа с новыми фашистами будет за нами, враг не пройдет.

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