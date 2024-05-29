ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полезно знать: специальный репортаж "Лесная стратегия"

12:14
  • среда
  • 29 мая 2024

Забота о лесе - вклад в наше будущее

По сигналу калужские лесные пожарные занимают свои места и выезжают на вызов, готовые в рекордные сроки остановить любое возгорание.

"Дается три часа до места тушения, в зависимости от того, где находится пожар лесной. Но в нашем случае, вот сейчас Калужская лесопожарная станция, где мы сейчас находимся, мы примерно за полчаса уже прибываем на место тушения пожара", - рассказал НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ЛЕСОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР КОГАН.

С апреля лесопожарные службы региона находятся в режиме повышенной готовности. По определенным маршрутам курсируют малые лесопатрульные комплексы на базе УАЗа – это одновременно лесной дозор и "скорая помощь", на случай возникновения угрозы.

"Если обнаруживается очаг возгорания, быстро пожарные здесь могут потушить. Заводят воздуходувку и сдувает пламя. Подсоединяют мотопомпу к цистерне. И керхером сбивают пламя. В случае, если где-то нависшее дерево, и его нужно спилить, берется бензопила. Если нужно срочно сделать минполосу, берется топор-мотыга", - продолжает ВЛАДИМИР КОГАН.

Также в арсенале комплекса – грабли, лопаты и ранцевые рюкзаки. А против подземных пожаров поможет специальный торфяной ствол.

"Если торфяной пожар, он забивается в землю, здесь имеется, видите, отверстие. Так вот, соединяется рукав, включается насос, включается – вниз идет вода", - объяснил ВЛАДИМИР КОГАН.

Главная задача лесной "группы быстрого реагирования" - как можно скорее обнаружить пожар, и если площадь возгорания небольшая, сразу его потушить, либо попытаться локализовать, то есть "запереть" пламя до прихода основных сил на автоцистернах с высокой проходимостью и мощным насосом, способным подавать воду со скоростью 40 литров в секунду. Во всех регионах страны в этом году в борьбу с огнем готовы вступить более 27 тысяч лесных пожарных и десятки тысяч спецмашин. Сохранить российские леса — одна из главных задач национального проекта "Экология", который помогает выстроить особую лесную стратегию.

Подготовка к самому жаркому сезону началась задолго до его наступления – с конца прошлого года. В лесах благоустроили специальные места для отдыха. Ведь чаще всего пожары случаются по вине людей – воспламеняются брошенные в сухую траву окурки или стеклянный мусор под палящими лучами солнца приобретает "эффект лупы". Рядом с зоной отдыха – плакаты напоминают о необходимости осторожности и ответственности. В лесах работают тракторы, оснащенные плугом – создают так называемые минерализованные полосы – это участки земли, шириной около метра, свободные от растительности. Такие защитные "узоры" в случае пожара становятся рубежом, через которые огонь не в силах перебраться. В Калужской области в плане на этот год – создать более тысячи километров новых полос и прочистить старые. Леса здесь занимают почти половину территории – более миллиона гектаров, и круглосуточно находятся под наблюдением. В этом помогает "умная" система мониторинга природных пожаров "Лесохранитель".

"На данный момент у нас в области задействованы 48 камер на вышках сотовой связи. В реальном времени мы можем наблюдать ситуацию, которая складывается на данный момент в лесу", - сообщил ДИРЕКТОР ЛЕСОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ЧУРИН.

Интеллектуальная система реагирует на задымления и выделяет потенциально опасные зоны, так называемые "термоточки". Диспетчеры их изучают, ведь возможны ложные метки, из-за тумана или случайных отблесков. Если же возгорание реально, специалисты передают координаты пожарным, и к месту немедленно отправляется патрульная группа, либо коптер, если участок удаленный.

Опытные лесные пожарные уже по цвету дыма определяют, что горит. Если белый – то скорее всего, прошлогодняя трава. Если же затронуты деревья, то клубы будут темными – это ни с чем не спутать. Впереди самый опасный период – середина лета.

"Когда давно не было осадков, когда не выпадает роса, когда температура поднимается на максимальные свои параметры. Вот это - самый высокий класс пожарной опасности. Ну и, конечно, население при такой хорошей погоде хочет отдохнуть на природе, вырваться из душного города и посетить леса, пожарить шашлыки, пособирать грибы, ягоды", - рассказал ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСА МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕВОЛОД ХОХЛОВ.

В Козельске вместо шашлыков на природе отдыхающим предлагают заглянуть в уникальный Музей леса. Место для него выбрано не случайно. Именно здесь закладывались основы российского лесного дела: в Козельске в начале 19-го века был основан Лесной институт. И таким образом, в Калужской губернии появились первые отечественные специалисты в области воспроизводства и охраны лесов.

Наши козельские леса находятся на стыке двух лесных массивов – хвойного леса со стороны Калужской губернии и могучий дубравы Тульской губерния, и ещё широколиственные леса, они еще в большей степени у нас сохранились. Другая, не менее важная причина была то, что Каспар Богданович Вюльфинг насадил древесную плантацию, где учащиеся - их называли форс-кадетами - могли практически на практике изучать лесное дело", - рассказала СОТРУДНИК МУЗЕЯ "ЛЕСНЫЕ ИСТОКИ" КОЗЕЛЬСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НАДЕЖДА СЕМЕНОВА.

О том, что Козельск вполне можно считать столицей российского лесничества, теперь напоминает обелиск. А беречь и восстанавливать зеленые массивы продолжают уже современные лесоводы. В течение трех последних лет в районе не было ни одного пожара, а после плановых рубок проводится стопроцентное восстановление. На этом участке росли осины и березы, а теперь будет дубрава. Работники лесничества высадят 27 тысяч молодых саженцев дуба. Им около двух лет – они небольшой высоты, но уже с мощным корнем.

"Производим посадку с мячом Колесова, делаем отверстие, засовываем дуб, чтобы шейка полностью входила... И делаем два укола. Первый - выдавливаем весь воздух, второй - еще раз закрываем полностью ямку. Отступаем 70 сантиметров и продолжаем посадку. Дуб считается ценной породой, твердолистной ценной породой", - поделился ДИРЕКТОР КОЗЕЛЬСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ВЛАДИМИР ЗЯБЛИЦЕВ.

Дуб растет очень медленно и требует ухода – полива и особенно прополки. Ведь пока саженцы маленькие – будущей мощной дубраве могут угрожать сорняки. На высадках заняты почти все сотрудники лесничества, для них – забота о природе не только работа, но и дело всей жизни. Татьяна – инженер охраны и защиты леса. Но если спросить ее детей, они скажут, что мама работает лесником.

"В принципе, так отвечают даже многие взрослые. Они считают, что в профессии, в лесном хозяйстве есть только лесники. Ну, то есть, вот инженер лесничий - нет, лесники, лесники. Я не обижаюсь, честно говоря, когда называют лесником. На самом деле сейчас, наверное, такое уже - считается, какая-то не престижная, что ли, профессия. Действительно, если кто-то идет в эту профессию, он любит свой край, то, что он делает, то, что окружает", - рассказала свою историю ИНЖЕНЕР ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСА КОЗЕЛЬСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ТАТЬЯНА КУЗИНА.

Посадить дерево и проявить заботу о природе может каждый. Такую возможность дают ежегодные всероссийские акции "Сохраним лес" и "Сад памяти", которые проходят в поддержку национального проекта "Экология" и объединяют людей.

Волонтерские акции вдохновляют на восстановление леса тысячи людей во всех российских регионах, и даже за рубежом. Поэтому амбициозная цель зеленых активистов на этот год - суммарно высадить более 100 миллионов деревьев - кажется более чем реальной!

В Казани десятки волонтеров собрались в любимой лесопарковой зоне в черте города – Ноксинском лесу, чтобы высадить несколько сотен саженцев сосны – символические зеленые "памятники" в честь героев Великой Отечественной войны. Только за один день в Республике Татарстан в рамках акции "Сад памяти" было высажено около 10 гектаров леса. Участница волонтерской акции "Сад памяти" ЭЛЬЗА ШАЕХОВА поделилась:

Вся планета Земля – это наш дом. Я здесь недалеко живу, и поэтому всегда есть возможность сделать такой вклад, посадить деревья, сделать наш воздух чище. Естественно, я воспользовалась этой возможностью и приняла участие в этой акции.

Волонтеры леса все стараются делать с настроением и любовью, чтобы деревья росли красивыми и крепкими.

"Атмосфера особая, много людей. Все с хорошим настроением. И погода нам радуется, улыбается!", - отметила УЧАСТНИЦА ВОЛОНТЕРСКОЙ АКЦИИ "САД ПАМЯТИ" ЕЛЕНА ПАВЛОВА.

Республика Татарстан считается малолесным регионом – деревьями занята только пятая часть территории, но здесь прилагают все усилия, чтобы изменить этот показатель к лучшему.

"По национальному проекту "Экология" за последние пять лет искусственного лесовосстановления выполнили на площадях около 19 000 гектаров. Соотношение площади высаженных лесов к погибшим и вырубленным, если брать в общей цифре, она всегда была у нас ежегодно больше. При слове "рубка", значит - все, лес вырубили. Это не так. То есть высаживается больше, чем вырубается", - объяснил МИНИСТР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН РАВИЛЬ КУЗЮРОВ.

И эта тенденция – общероссийская. За последние три года по стране высажено гораздо больше деревьев, чем погибло в огне или было вырублено. А за 5 лет площадь лесовосстановления и лесоразведения составила 6,3 миллиона гектаров. В 2023 году впервые за 27 лет в России восстановили леса на рекордной площади в 1,4 миллиона гектаров. Этот показатель планируется повторить и в этом году.

В Татарстане уже 12 лет работает уникальный Лесной селекционно-семеноводческий центр. Он находится в поселке Лесхоз – в самом сердце Сабинского заказника. Это высокотехнологичный инновационный комплекс мирового уровня. Сейчас в автоматическом режиме идет посев сосны. Специальные формы заполняются торфом, уже обогащенным микро- и макроэлементами. Формируются лунки, в каждую опускается по семечку, а сверху белая посыпка – это минерал агроперлит, который помогает сохранить влагу. Скорость поражает: весь цикл занимает меньше минуты, а за день высаживается более полумиллиона будущих деревьев.

Первые всходы – уже через восемь дней. Сначала крошечные сосны растут в тепличных условиях – высокая влажность, регулярные поливы и температура плюс 25. Затем древесные культуры перемещают на поля – для закаливания и постепенной адаптации к природным условиям.

"Мы выращиваем сеянцы с закрытой корневой системой. Вот этот - очень хороший, стандартный посадочный материал. На данный момент он полностью готов к отгрузке и высадке в лес. Полностью сформировавшаяся корневая система обволакивает ком. И вот это называется "закрытая корневая система". В открытой корневой системе такого кома нет, корни прямо видны, а здесь корни не видны. Преимущество такого посадочного материала - можно сажать с ранней весны до поздней осени, она приживается 99%", - рассказал ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ САБИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН АЗАТ ЗИННАТУЛЛИН.

Это настоящая фабрика по воспроизводству леса с феноменальной мощностью - 12 миллионов саженцев в год. С апреля по октябрь проходят три посевных сезона, или ротации. С интервалом от трех недель до полутора месяцев высаживают по четыре миллиона деревьев, которые буквально запрограммированы на быстрый рост, красоту и силу. Ведь каждое семечко проходит самый строгий отбор.

"Семена обязательно мы калибруем, пропускаем через гравитацию. Из них отбираем только самое крупные. И, естественно, материал получается очень хороший, первоклассный материал", - продолжает АЗАТ ЗИННАТУЛЛИН.

Часть семян закладывается на хранение в Страховой фонд – на случай неурожая и пожаров, чтобы иметь возможность продолжать работу по разведению лесов. В центре "из зернышка" выращивают, помимо сосны и ели, лиственницу и березу. А особый вид осины – триплоидную – клонируют "ин витро".

"Она менее подвержена гнили и быстрее в полтора раза растет за счет того, что у нее три пары хромосом. Она в природе встречается редко. Поэтому мы каждый раз, когда находим, все это исследуем. Если она является именно триплоидной, мы клонируем ее и дальше размножаем. Также занимаемся и березами", - объяснил ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО ВЕГЕТАТИВНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ ГАЗИЗУЛЛИНА НАИЛЬ ХАНОВ.

В пробирках - улучшенные версии осины и березы, которые растут в специальной питательной среде и в стерильных условиях. Из одного лесного образца можно создать до миллиона клонов, в зависимости от задачи. Уже полученные культуры размножают вегетативно.

"Эта банка была посажена месяц назад, прошел месяц. Было посажено 15 деревьев. Сейчас уже с них можно еще получить 75 деревьев. Так идет процесс размножения в геометрической прогрессии", - добавил НАИЛЬ ХАНОВ.

Затем деревья из пробирок адаптируют к почве и высаживают вдоль полей и на склонах оврагов и балок. Это защитные насаждения – они уменьшают скорость ветра и эрозию почвы, поддерживают нужный уровень влаги. А их корни укрепляют склоны и предотвращают оползни.

"От того, что посадили, деревья, поле остается на своем прежнем месте. Соответственно, плодородная почва остается, и площадь полей не уменьшается. На овражно-балочные такие посадки в основном идут у нас сосна и елка, можно дополнять и лиственницей", - рассказал АЗАТ ЗИННАТУЛЛИН.

Ежегодно в республике высаживают около полутора тысяч гектаров защитных насаждений, и таким образом увеличивается площадь лесов. А значит, становится больше мест обитания для животных. В музее истории Сабинского лесного хозяйства рассказывают о развитии лесного дела в районе. Среди экспонатов – исторические документы и инструменты, которыми раньше работали вручную, в том числе, женщины. Ежегодно сюда приезжают около двух тысяч посетителей со всех концов России и даже из других стран. Есть в Сабинском лесничестве свой дендросад и оранжерея с тропиками и субтропиками. Здесь можно посмотреть, как растут бананы, кипарисы, гранаты и другие экзотические растения.

В режиме повышенной готовности –  лесные пожарные. За последние пять лет на станции серьезно обновился автопарк - были закуплены новые машины, в том числе мощная передвижная насосная станция.

"Вот сюда вставляется рукав. И в любое озеро, любой пруд. За секунду 100 литров работоспособность у него", - заявил ВОДИТЕЛЬ ЛЕСОПОЖАРНОЙ СТАНЦИИ ТРЕТЬЕГО ТИПА САБИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ВЛАДИМИР ИВАНОВ.

В бригаде – человек пятнадцать. Многие - универсалы, одновременно водители и пожарные. Здесь готовы быстро отреагировать на возгорание в любом из нескольких районов Татарстана и помочь соседним регионам – выехать в Марий Эл или Кировскую область. Когда до очага добраться сложно, выручает снегоболотоход.

"Так же он может плавать в воде. Также можем, да, переплывать реки и озера. Может. Он не тонущий у нас, несмотря на то, что он большой, тяжелый, все равно он может потихонечку двигаться в воде. Вот мы используем для перевозки людей такие модели", - рассказал о технике НАЧАЛЬНИК ЛЕСОПОЖАРНОЙ СТАНЦИИ ТРЕТЬЕГО ТИПА САБИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН РАНИЛЬ РИЗВАНОВ.

Молодой руководитель станции Раниль Ризванов всегда сам выезжает на вызовы, чтобы на месте, с учетом силы ветра и задымленности ориентировать пожарных. Теперь работать стало проще и удобнее – по национальному проекту "Экология" на станцию поступило полезное оборудование, инструменты и экипировка.

"Вот такие метеостанции пришли, они используются для выявления температуры, погоды, также влажности, ветра. Все это у нас в рамках проекта – все это пришло новое оборудование. Также налобные фонарики, вот такие, они на каждого пожарного", - продолжает РАНИЛЬ РИЗВАНОВ.

А еще - новые мотопомпы, ранцевые рюкзаки, пожарные костюмы, респираторы, портативные рации, бензопилы и аппараты для встречного отжига.

К концу 2024 года лесные хозяйства России будут обеспечены пожарной техникой на 100%. Сейчас этот показатель составляет 95,1%. За последние пять лет по нацпроекту "Экология" закуплено более 48 тысяч единиц лесопожарной техники и оборудования.

Когда по земле до пожара добираться больше трех часов, помощь приходит с неба! В Великом Устюге к вылету готовится авиагруппа - лесной спецназ. Предполетный инструктаж пройден, все движения доведены до автоматизма. У многих за спиной – сотни прыжков в огненное пекло. Опытные десантники знают: сейчас каждое патрулирование с воздуха может закончиться схваткой со стихией. Поэтому с собой - грузовой контейнер, похожий на бочку. Внутри - инструменты, средства пожаротушения, мотопомпа, сухпайки и все, что еще может потребоваться на местности. Рабочие вылеты совершаются на самолете "Ан-2", который здесь ласково зовут "Аннушкой".

Инструктор еще раз проверяет у бойцов экипировку: к вылету готовы. В случае опасной ситуации, им предстоит прыжок с высоты около тысячи метров. Сергей Соболев на службе уже более десяти лет, за спиной - примерно 250 прыжков с парашютом, но он до сих пор помнит самый первый.

"Страшно было. Сначала было не то, что страшно прыгать, а то, что тебя подняли как бы в высоту, получается. Это ощущение высоты, а потом еще дверь открывают. Говорят, надо прыгать. Но это было... страшно", - поделился ПАРАШЮТИСТ (ДЕСАНТНИК-ПОЖАРНЫЙ) ВЕЛИКО-УСТЮГСКОЙ АВИАГРУППЫ АВИАЛЕСООХРАНЫ - ФИЛИАЛА САУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГДАЛЕСХОЗ" СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ.

На "Аннушке" высота ощущается совсем по-другому, не как в надежных пассажирских лайнерах. Самолет очень легкий, в воздушных потоках его может швырять и подбрасывать на десятки метров. Самый молодой в группе – Сергей Суэтин, работает третий год. Говорит, здесь сбылись все мальчишеские мечты. 

С детства мечтал стать пожарным сначала. Потом мечтал с парашютом прыгнуть, и в итоге все мечты сбылись. Я здесь. Нас немного, кто этим занимается. Леса надо спасать.

Ежегодно десантники-пожарные Авиалесоохраны спасают тысячи квадратных километров драгоценного леса. Парашютисты действуют в команде, всегда держат друг друга в поле зрения. За безопасность бойцов отвечает, в том числе, инструктор Алексей Хромцов. Он же определяет стратегию действий и помогает сориентироваться на незнакомой местности.

"Непосредственно, когда мы начинаем осматривать пожар сверху, осматриваем пожар, у нас получается, мы все смотрим - где у нас река, какие пути отхода, где какие дороги есть, сразу ориентиры. Сразу у нас есть навигаторы, непосредственно пролетаем на 150 метров над пожаром, забиваем координаты над ним, точку забиваем пожара", - объяснил ИНСТРУКТОР ПАРАШЮТНО-ПОЖАРНОЙ ГРУППЫ АЛЕКСЕЙ ХРОМЦОВ.

Ну а дальше схема действий давно отработана: если поблизости есть водоемы – то воздушный десант использует воду, если водоема нет – вручную копают минерализованные полосы и делают встречные отжиги. Работа тяжелая. С воздуха их действия контролирует летчик-наблюдатель ИВАН КРИВОШЕИН.

За спиной у меня, получается, пять человек, у них есть семьи, и вся ответственность ложится на меня за то, как я рассчитаю высадку, как их высажу и как скоординирую, соответственно, тоже на пожаре.

Ценные часы с семьей Сергей проводит в самой главной достопримечательности Великого Устюга – резиденции Деда Мороза. Жена Марина и дети - Карина и Глеб - всегда его поддерживают и ждут из командировок. Иногда это недели и месяцы без связи. В этом году главный волшебник страны наслал на Вологодскую область холод в мае и отсрочил начало горячего сезона. А значит, папа в выходные дома. И в зоопарке Деда Мороза – вспоминает о животных, которых встречал на пожарах.   

"Были мы однажды в командировке в Курганской области. Там везде полыхали пожары. Мы были в лесу. За нашим табором было болотце с водой. И вот в это болотце сбились все звери и там стояли несколько недель – в целях безопасности", - вспоминает ПАРАШЮТИСТ (ДЕСАНТНИК-ПОЖАРНЫЙ) ВЕЛИКО-УСТЮГСКОЙ АВИАГРУППЫ СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ.

Летнаб - то есть, летчик-наблюдатель авиагруппы Иван Кривошеин – местная легенда. Его страсть – высота и скорость. На работу вот уже четыре года он приезжает на байке, а затем меняет косуху и шлем на летную форму. Все называют его "Иван Иванычем" и безоговорочно доверяют – и в тренировках, и в реальном деле.

С тренировочной десятиметровой вышки лесные пожарные отрабатывают выход из вертолета. "Ми-8" может зависать над совсем небольшими площадками, которые не подходят для прыжков с парашютом. Например, в горной местности.

"С самолета, когда прыгаешь, огня так сильно не видно. А с вертолета мы спускаемся 40 метров. Потом уже видно, с какой стороны кромка сильнее действует. И поэтому уже целенаправленно уже идем ее тушить", - рассказал ПАРАШЮТИСТ (ДЕСАНТНИК-ПОЖАРНЫЙ) СЕРГЕЙ ШЕСТАКОВ.

В Вологодской области, как ив других регионах, службы охраны и восстановления лесов действуют в тандеме. На базе селекционного центра работает технологический комплекс, в котором выращивают сосну и ель с закрытой корневой системой – это две главные породы в Вологодских лесах. А еще перерабатывают шишки, а семена хранят в специальных бутылях в огромном холодильном контейнере. Здесь всегда темно и морозно – минус четыре градуса. В таких условиях и при определенной влажности семена без потери качества могут хранится до пяти лет. 

"Идет заготовка лесосеменного сырья, и примерно выход составляет 1% сосны выход семян, и где-то три 3-4% это у елки выход семян. То есть с тонны шишек можно получить 10 килограмм сосны семян. Ну, у елки получается 30 килограмм", - поделился НАЧАЛЬНИК КОМПЛЕКСА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКИ ЛЕСОСЕМЕННОГО СЫРЬЯ ВОЛОГОДСКОГО СЕЛЕКЦЕНТРА АРТЕМ МЕРКУРЬЕВ.

В прошлом году Вологодская область вошла в пятерку лидеров по лесовосстановлению. Комплекс постепенно расширяется, и состоит уже из двух производственных площадок с теплицами и полями доращивания. Пока будущие лесные исполины – похожи на газон. Но уже за три месяца в теплицах елки и сосны достигают так называемого "стандарта" - более восьми сантиметров в высоту и диаметра стволика у корня – в два миллиметра. А это означает, что им можно ехать в лес.

Мастера и начальники участков Вологодского селекцентра приступают к работе на участке, который после рубки был подготовлен еще осенью. Сначала определят шаг посадки, из расчета две тысячи деревьев на гектар.

С собой саженцы ели европейской – посев прошлого года. Из-за влажной местности деревья сажают в отвалы, на возвышении, чтобы они не стояли в воде.

"Мы должны восстановить леса, которые были вырублены и местным населением, и малым и средним предпринимательством, то есть аукционные делянки. Нам в этом году будет нужно посадить 150 гектар по государственному заданию и 40 гектар по аренде", - заявил ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ВОЛОГОДСКОГО СЕЛЕКЦЕНТРА ВИТАЛИЙ ПОДОСЕНОВ.

Темп работы с помощью специальной посадочной трубы высокий: щелчок – и елка уже в лунке.

"На душе, так как-то, не знаю, радостно. Потом, может, приеду на пенсии, или когда-нибудь уже в возрасте приеду, посмотрю. Лес стоит уже не такой маленький - 20 сантиметров, а уже 50-годовалый - деревья", - поделился МАСТЕР ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧАСТКА ВОЛОГОДСКОГО СЕЛЕКЦЕНТРА ИВАН КУКУШКИН.

В этом и есть главный смысл "Лесной стратегии" – вносить вклад в экологическое благополучие, а значит - в наше общее будущее.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Высадка леса
Высадка леса
Лес
Лес
Отдыхающие туристы
Отдыхающие туристы
Лесная охрана
Лесная охрана
Пожарный
Пожарный
Высадка леса
Высадка леса
Учения
Учения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.