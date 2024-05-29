Полезно знать: специальный репортаж "Лесная стратегия"

Забота о лесе - вклад в наше будущее

По сигналу калужские лесные пожарные занимают свои места и выезжают на вызов, готовые в рекордные сроки остановить любое возгорание.

"Дается три часа до места тушения, в зависимости от того, где находится пожар лесной. Но в нашем случае, вот сейчас Калужская лесопожарная станция, где мы сейчас находимся, мы примерно за полчаса уже прибываем на место тушения пожара", - рассказал НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ЛЕСОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР КОГАН.

С апреля лесопожарные службы региона находятся в режиме повышенной готовности. По определенным маршрутам курсируют малые лесопатрульные комплексы на базе УАЗа – это одновременно лесной дозор и "скорая помощь", на случай возникновения угрозы.

"Если обнаруживается очаг возгорания, быстро пожарные здесь могут потушить. Заводят воздуходувку и сдувает пламя. Подсоединяют мотопомпу к цистерне. И керхером сбивают пламя. В случае, если где-то нависшее дерево, и его нужно спилить, берется бензопила. Если нужно срочно сделать минполосу, берется топор-мотыга", - продолжает ВЛАДИМИР КОГАН.

Также в арсенале комплекса – грабли, лопаты и ранцевые рюкзаки. А против подземных пожаров поможет специальный торфяной ствол.

"Если торфяной пожар, он забивается в землю, здесь имеется, видите, отверстие. Так вот, соединяется рукав, включается насос, включается – вниз идет вода", - объяснил ВЛАДИМИР КОГАН.

Главная задача лесной "группы быстрого реагирования" - как можно скорее обнаружить пожар, и если площадь возгорания небольшая, сразу его потушить, либо попытаться локализовать, то есть "запереть" пламя до прихода основных сил на автоцистернах с высокой проходимостью и мощным насосом, способным подавать воду со скоростью 40 литров в секунду. Во всех регионах страны в этом году в борьбу с огнем готовы вступить более 27 тысяч лесных пожарных и десятки тысяч спецмашин. Сохранить российские леса — одна из главных задач национального проекта "Экология", который помогает выстроить особую лесную стратегию.

Подготовка к самому жаркому сезону началась задолго до его наступления – с конца прошлого года. В лесах благоустроили специальные места для отдыха. Ведь чаще всего пожары случаются по вине людей – воспламеняются брошенные в сухую траву окурки или стеклянный мусор под палящими лучами солнца приобретает "эффект лупы". Рядом с зоной отдыха – плакаты напоминают о необходимости осторожности и ответственности. В лесах работают тракторы, оснащенные плугом – создают так называемые минерализованные полосы – это участки земли, шириной около метра, свободные от растительности. Такие защитные "узоры" в случае пожара становятся рубежом, через которые огонь не в силах перебраться. В Калужской области в плане на этот год – создать более тысячи километров новых полос и прочистить старые. Леса здесь занимают почти половину территории – более миллиона гектаров, и круглосуточно находятся под наблюдением. В этом помогает "умная" система мониторинга природных пожаров "Лесохранитель".

"На данный момент у нас в области задействованы 48 камер на вышках сотовой связи. В реальном времени мы можем наблюдать ситуацию, которая складывается на данный момент в лесу", - сообщил ДИРЕКТОР ЛЕСОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ЧУРИН.

Интеллектуальная система реагирует на задымления и выделяет потенциально опасные зоны, так называемые "термоточки". Диспетчеры их изучают, ведь возможны ложные метки, из-за тумана или случайных отблесков. Если же возгорание реально, специалисты передают координаты пожарным, и к месту немедленно отправляется патрульная группа, либо коптер, если участок удаленный.

Опытные лесные пожарные уже по цвету дыма определяют, что горит. Если белый – то скорее всего, прошлогодняя трава. Если же затронуты деревья, то клубы будут темными – это ни с чем не спутать. Впереди самый опасный период – середина лета.

"Когда давно не было осадков, когда не выпадает роса, когда температура поднимается на максимальные свои параметры. Вот это - самый высокий класс пожарной опасности. Ну и, конечно, население при такой хорошей погоде хочет отдохнуть на природе, вырваться из душного города и посетить леса, пожарить шашлыки, пособирать грибы, ягоды", - рассказал ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСА МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕВОЛОД ХОХЛОВ.

В Козельске вместо шашлыков на природе отдыхающим предлагают заглянуть в уникальный Музей леса. Место для него выбрано не случайно. Именно здесь закладывались основы российского лесного дела: в Козельске в начале 19-го века был основан Лесной институт. И таким образом, в Калужской губернии появились первые отечественные специалисты в области воспроизводства и охраны лесов.

Наши козельские леса находятся на стыке двух лесных массивов – хвойного леса со стороны Калужской губернии и могучий дубравы Тульской губерния, и ещё широколиственные леса, они еще в большей степени у нас сохранились. Другая, не менее важная причина была то, что Каспар Богданович Вюльфинг насадил древесную плантацию, где учащиеся - их называли форс-кадетами - могли практически на практике изучать лесное дело", - рассказала СОТРУДНИК МУЗЕЯ "ЛЕСНЫЕ ИСТОКИ" КОЗЕЛЬСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НАДЕЖДА СЕМЕНОВА.

О том, что Козельск вполне можно считать столицей российского лесничества, теперь напоминает обелиск. А беречь и восстанавливать зеленые массивы продолжают уже современные лесоводы. В течение трех последних лет в районе не было ни одного пожара, а после плановых рубок проводится стопроцентное восстановление. На этом участке росли осины и березы, а теперь будет дубрава. Работники лесничества высадят 27 тысяч молодых саженцев дуба. Им около двух лет – они небольшой высоты, но уже с мощным корнем.

"Производим посадку с мячом Колесова, делаем отверстие, засовываем дуб, чтобы шейка полностью входила... И делаем два укола. Первый - выдавливаем весь воздух, второй - еще раз закрываем полностью ямку. Отступаем 70 сантиметров и продолжаем посадку. Дуб считается ценной породой, твердолистной ценной породой", - поделился ДИРЕКТОР КОЗЕЛЬСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ВЛАДИМИР ЗЯБЛИЦЕВ.

Дуб растет очень медленно и требует ухода – полива и особенно прополки. Ведь пока саженцы маленькие – будущей мощной дубраве могут угрожать сорняки. На высадках заняты почти все сотрудники лесничества, для них – забота о природе не только работа, но и дело всей жизни. Татьяна – инженер охраны и защиты леса. Но если спросить ее детей, они скажут, что мама работает лесником.

"В принципе, так отвечают даже многие взрослые. Они считают, что в профессии, в лесном хозяйстве есть только лесники. Ну, то есть, вот инженер лесничий - нет, лесники, лесники. Я не обижаюсь, честно говоря, когда называют лесником. На самом деле сейчас, наверное, такое уже - считается, какая-то не престижная, что ли, профессия. Действительно, если кто-то идет в эту профессию, он любит свой край, то, что он делает, то, что окружает", - рассказала свою историю ИНЖЕНЕР ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСА КОЗЕЛЬСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ТАТЬЯНА КУЗИНА.

Посадить дерево и проявить заботу о природе может каждый. Такую возможность дают ежегодные всероссийские акции "Сохраним лес" и "Сад памяти", которые проходят в поддержку национального проекта "Экология" и объединяют людей.

Волонтерские акции вдохновляют на восстановление леса тысячи людей во всех российских регионах, и даже за рубежом. Поэтому амбициозная цель зеленых активистов на этот год - суммарно высадить более 100 миллионов деревьев - кажется более чем реальной!

В Казани десятки волонтеров собрались в любимой лесопарковой зоне в черте города – Ноксинском лесу, чтобы высадить несколько сотен саженцев сосны – символические зеленые "памятники" в честь героев Великой Отечественной войны. Только за один день в Республике Татарстан в рамках акции "Сад памяти" было высажено около 10 гектаров леса. Участница волонтерской акции "Сад памяти" ЭЛЬЗА ШАЕХОВА поделилась:

Вся планета Земля – это наш дом. Я здесь недалеко живу, и поэтому всегда есть возможность сделать такой вклад, посадить деревья, сделать наш воздух чище. Естественно, я воспользовалась этой возможностью и приняла участие в этой акции.

Волонтеры леса все стараются делать с настроением и любовью, чтобы деревья росли красивыми и крепкими.

"Атмосфера особая, много людей. Все с хорошим настроением. И погода нам радуется, улыбается!", - отметила УЧАСТНИЦА ВОЛОНТЕРСКОЙ АКЦИИ "САД ПАМЯТИ" ЕЛЕНА ПАВЛОВА.

Республика Татарстан считается малолесным регионом – деревьями занята только пятая часть территории, но здесь прилагают все усилия, чтобы изменить этот показатель к лучшему.

"По национальному проекту "Экология" за последние пять лет искусственного лесовосстановления выполнили на площадях около 19 000 гектаров. Соотношение площади высаженных лесов к погибшим и вырубленным, если брать в общей цифре, она всегда была у нас ежегодно больше. При слове "рубка", значит - все, лес вырубили. Это не так. То есть высаживается больше, чем вырубается", - объяснил МИНИСТР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН РАВИЛЬ КУЗЮРОВ.

И эта тенденция – общероссийская. За последние три года по стране высажено гораздо больше деревьев, чем погибло в огне или было вырублено. А за 5 лет площадь лесовосстановления и лесоразведения составила 6,3 миллиона гектаров. В 2023 году впервые за 27 лет в России восстановили леса на рекордной площади в 1,4 миллиона гектаров. Этот показатель планируется повторить и в этом году.

В Татарстане уже 12 лет работает уникальный Лесной селекционно-семеноводческий центр. Он находится в поселке Лесхоз – в самом сердце Сабинского заказника. Это высокотехнологичный инновационный комплекс мирового уровня. Сейчас в автоматическом режиме идет посев сосны. Специальные формы заполняются торфом, уже обогащенным микро- и макроэлементами. Формируются лунки, в каждую опускается по семечку, а сверху белая посыпка – это минерал агроперлит, который помогает сохранить влагу. Скорость поражает: весь цикл занимает меньше минуты, а за день высаживается более полумиллиона будущих деревьев.

Первые всходы – уже через восемь дней. Сначала крошечные сосны растут в тепличных условиях – высокая влажность, регулярные поливы и температура плюс 25. Затем древесные культуры перемещают на поля – для закаливания и постепенной адаптации к природным условиям.

"Мы выращиваем сеянцы с закрытой корневой системой. Вот этот - очень хороший, стандартный посадочный материал. На данный момент он полностью готов к отгрузке и высадке в лес. Полностью сформировавшаяся корневая система обволакивает ком. И вот это называется "закрытая корневая система". В открытой корневой системе такого кома нет, корни прямо видны, а здесь корни не видны. Преимущество такого посадочного материала - можно сажать с ранней весны до поздней осени, она приживается 99%", - рассказал ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ САБИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН АЗАТ ЗИННАТУЛЛИН.

Это настоящая фабрика по воспроизводству леса с феноменальной мощностью - 12 миллионов саженцев в год. С апреля по октябрь проходят три посевных сезона, или ротации. С интервалом от трех недель до полутора месяцев высаживают по четыре миллиона деревьев, которые буквально запрограммированы на быстрый рост, красоту и силу. Ведь каждое семечко проходит самый строгий отбор.

"Семена обязательно мы калибруем, пропускаем через гравитацию. Из них отбираем только самое крупные. И, естественно, материал получается очень хороший, первоклассный материал", - продолжает АЗАТ ЗИННАТУЛЛИН.

Часть семян закладывается на хранение в Страховой фонд – на случай неурожая и пожаров, чтобы иметь возможность продолжать работу по разведению лесов. В центре "из зернышка" выращивают, помимо сосны и ели, лиственницу и березу. А особый вид осины – триплоидную – клонируют "ин витро".

"Она менее подвержена гнили и быстрее в полтора раза растет за счет того, что у нее три пары хромосом. Она в природе встречается редко. Поэтому мы каждый раз, когда находим, все это исследуем. Если она является именно триплоидной, мы клонируем ее и дальше размножаем. Также занимаемся и березами", - объяснил ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО ВЕГЕТАТИВНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ ГАЗИЗУЛЛИНА НАИЛЬ ХАНОВ.

В пробирках - улучшенные версии осины и березы, которые растут в специальной питательной среде и в стерильных условиях. Из одного лесного образца можно создать до миллиона клонов, в зависимости от задачи. Уже полученные культуры размножают вегетативно.

"Эта банка была посажена месяц назад, прошел месяц. Было посажено 15 деревьев. Сейчас уже с них можно еще получить 75 деревьев. Так идет процесс размножения в геометрической прогрессии", - добавил НАИЛЬ ХАНОВ.

Затем деревья из пробирок адаптируют к почве и высаживают вдоль полей и на склонах оврагов и балок. Это защитные насаждения – они уменьшают скорость ветра и эрозию почвы, поддерживают нужный уровень влаги. А их корни укрепляют склоны и предотвращают оползни.

"От того, что посадили, деревья, поле остается на своем прежнем месте. Соответственно, плодородная почва остается, и площадь полей не уменьшается. На овражно-балочные такие посадки в основном идут у нас сосна и елка, можно дополнять и лиственницей", - рассказал АЗАТ ЗИННАТУЛЛИН.

Ежегодно в республике высаживают около полутора тысяч гектаров защитных насаждений, и таким образом увеличивается площадь лесов. А значит, становится больше мест обитания для животных. В музее истории Сабинского лесного хозяйства рассказывают о развитии лесного дела в районе. Среди экспонатов – исторические документы и инструменты, которыми раньше работали вручную, в том числе, женщины. Ежегодно сюда приезжают около двух тысяч посетителей со всех концов России и даже из других стран. Есть в Сабинском лесничестве свой дендросад и оранжерея с тропиками и субтропиками. Здесь можно посмотреть, как растут бананы, кипарисы, гранаты и другие экзотические растения.

В режиме повышенной готовности – лесные пожарные. За последние пять лет на станции серьезно обновился автопарк - были закуплены новые машины, в том числе мощная передвижная насосная станция.

"Вот сюда вставляется рукав. И в любое озеро, любой пруд. За секунду 100 литров работоспособность у него", - заявил ВОДИТЕЛЬ ЛЕСОПОЖАРНОЙ СТАНЦИИ ТРЕТЬЕГО ТИПА САБИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ВЛАДИМИР ИВАНОВ.

В бригаде – человек пятнадцать. Многие - универсалы, одновременно водители и пожарные. Здесь готовы быстро отреагировать на возгорание в любом из нескольких районов Татарстана и помочь соседним регионам – выехать в Марий Эл или Кировскую область. Когда до очага добраться сложно, выручает снегоболотоход.

"Так же он может плавать в воде. Также можем, да, переплывать реки и озера. Может. Он не тонущий у нас, несмотря на то, что он большой, тяжелый, все равно он может потихонечку двигаться в воде. Вот мы используем для перевозки людей такие модели", - рассказал о технике НАЧАЛЬНИК ЛЕСОПОЖАРНОЙ СТАНЦИИ ТРЕТЬЕГО ТИПА САБИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН РАНИЛЬ РИЗВАНОВ.

Молодой руководитель станции Раниль Ризванов всегда сам выезжает на вызовы, чтобы на месте, с учетом силы ветра и задымленности ориентировать пожарных. Теперь работать стало проще и удобнее – по национальному проекту "Экология" на станцию поступило полезное оборудование, инструменты и экипировка.

"Вот такие метеостанции пришли, они используются для выявления температуры, погоды, также влажности, ветра. Все это у нас в рамках проекта – все это пришло новое оборудование. Также налобные фонарики, вот такие, они на каждого пожарного", - продолжает РАНИЛЬ РИЗВАНОВ.

А еще - новые мотопомпы, ранцевые рюкзаки, пожарные костюмы, респираторы, портативные рации, бензопилы и аппараты для встречного отжига.

К концу 2024 года лесные хозяйства России будут обеспечены пожарной техникой на 100%. Сейчас этот показатель составляет 95,1%. За последние пять лет по нацпроекту "Экология" закуплено более 48 тысяч единиц лесопожарной техники и оборудования.

Когда по земле до пожара добираться больше трех часов, помощь приходит с неба! В Великом Устюге к вылету готовится авиагруппа - лесной спецназ. Предполетный инструктаж пройден, все движения доведены до автоматизма. У многих за спиной – сотни прыжков в огненное пекло. Опытные десантники знают: сейчас каждое патрулирование с воздуха может закончиться схваткой со стихией. Поэтому с собой - грузовой контейнер, похожий на бочку. Внутри - инструменты, средства пожаротушения, мотопомпа, сухпайки и все, что еще может потребоваться на местности. Рабочие вылеты совершаются на самолете "Ан-2", который здесь ласково зовут "Аннушкой".

Инструктор еще раз проверяет у бойцов экипировку: к вылету готовы. В случае опасной ситуации, им предстоит прыжок с высоты около тысячи метров. Сергей Соболев на службе уже более десяти лет, за спиной - примерно 250 прыжков с парашютом, но он до сих пор помнит самый первый.

"Страшно было. Сначала было не то, что страшно прыгать, а то, что тебя подняли как бы в высоту, получается. Это ощущение высоты, а потом еще дверь открывают. Говорят, надо прыгать. Но это было... страшно", - поделился ПАРАШЮТИСТ (ДЕСАНТНИК-ПОЖАРНЫЙ) ВЕЛИКО-УСТЮГСКОЙ АВИАГРУППЫ АВИАЛЕСООХРАНЫ - ФИЛИАЛА САУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГДАЛЕСХОЗ" СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ.

На "Аннушке" высота ощущается совсем по-другому, не как в надежных пассажирских лайнерах. Самолет очень легкий, в воздушных потоках его может швырять и подбрасывать на десятки метров. Самый молодой в группе – Сергей Суэтин, работает третий год. Говорит, здесь сбылись все мальчишеские мечты.

С детства мечтал стать пожарным сначала. Потом мечтал с парашютом прыгнуть, и в итоге все мечты сбылись. Я здесь. Нас немного, кто этим занимается. Леса надо спасать.

Ежегодно десантники-пожарные Авиалесоохраны спасают тысячи квадратных километров драгоценного леса. Парашютисты действуют в команде, всегда держат друг друга в поле зрения. За безопасность бойцов отвечает, в том числе, инструктор Алексей Хромцов. Он же определяет стратегию действий и помогает сориентироваться на незнакомой местности.

"Непосредственно, когда мы начинаем осматривать пожар сверху, осматриваем пожар, у нас получается, мы все смотрим - где у нас река, какие пути отхода, где какие дороги есть, сразу ориентиры. Сразу у нас есть навигаторы, непосредственно пролетаем на 150 метров над пожаром, забиваем координаты над ним, точку забиваем пожара", - объяснил ИНСТРУКТОР ПАРАШЮТНО-ПОЖАРНОЙ ГРУППЫ АЛЕКСЕЙ ХРОМЦОВ.

Ну а дальше схема действий давно отработана: если поблизости есть водоемы – то воздушный десант использует воду, если водоема нет – вручную копают минерализованные полосы и делают встречные отжиги. Работа тяжелая. С воздуха их действия контролирует летчик-наблюдатель ИВАН КРИВОШЕИН.

За спиной у меня, получается, пять человек, у них есть семьи, и вся ответственность ложится на меня за то, как я рассчитаю высадку, как их высажу и как скоординирую, соответственно, тоже на пожаре.

Ценные часы с семьей Сергей проводит в самой главной достопримечательности Великого Устюга – резиденции Деда Мороза. Жена Марина и дети - Карина и Глеб - всегда его поддерживают и ждут из командировок. Иногда это недели и месяцы без связи. В этом году главный волшебник страны наслал на Вологодскую область холод в мае и отсрочил начало горячего сезона. А значит, папа в выходные дома. И в зоопарке Деда Мороза – вспоминает о животных, которых встречал на пожарах.

"Были мы однажды в командировке в Курганской области. Там везде полыхали пожары. Мы были в лесу. За нашим табором было болотце с водой. И вот в это болотце сбились все звери и там стояли несколько недель – в целях безопасности", - вспоминает ПАРАШЮТИСТ (ДЕСАНТНИК-ПОЖАРНЫЙ) ВЕЛИКО-УСТЮГСКОЙ АВИАГРУППЫ СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ.

Летнаб - то есть, летчик-наблюдатель авиагруппы Иван Кривошеин – местная легенда. Его страсть – высота и скорость. На работу вот уже четыре года он приезжает на байке, а затем меняет косуху и шлем на летную форму. Все называют его "Иван Иванычем" и безоговорочно доверяют – и в тренировках, и в реальном деле.

С тренировочной десятиметровой вышки лесные пожарные отрабатывают выход из вертолета. "Ми-8" может зависать над совсем небольшими площадками, которые не подходят для прыжков с парашютом. Например, в горной местности.

"С самолета, когда прыгаешь, огня так сильно не видно. А с вертолета мы спускаемся 40 метров. Потом уже видно, с какой стороны кромка сильнее действует. И поэтому уже целенаправленно уже идем ее тушить", - рассказал ПАРАШЮТИСТ (ДЕСАНТНИК-ПОЖАРНЫЙ) СЕРГЕЙ ШЕСТАКОВ.

В Вологодской области, как ив других регионах, службы охраны и восстановления лесов действуют в тандеме. На базе селекционного центра работает технологический комплекс, в котором выращивают сосну и ель с закрытой корневой системой – это две главные породы в Вологодских лесах. А еще перерабатывают шишки, а семена хранят в специальных бутылях в огромном холодильном контейнере. Здесь всегда темно и морозно – минус четыре градуса. В таких условиях и при определенной влажности семена без потери качества могут хранится до пяти лет.

"Идет заготовка лесосеменного сырья, и примерно выход составляет 1% сосны выход семян, и где-то три 3-4% это у елки выход семян. То есть с тонны шишек можно получить 10 килограмм сосны семян. Ну, у елки получается 30 килограмм", - поделился НАЧАЛЬНИК КОМПЛЕКСА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКИ ЛЕСОСЕМЕННОГО СЫРЬЯ ВОЛОГОДСКОГО СЕЛЕКЦЕНТРА АРТЕМ МЕРКУРЬЕВ.

В прошлом году Вологодская область вошла в пятерку лидеров по лесовосстановлению. Комплекс постепенно расширяется, и состоит уже из двух производственных площадок с теплицами и полями доращивания. Пока будущие лесные исполины – похожи на газон. Но уже за три месяца в теплицах елки и сосны достигают так называемого "стандарта" - более восьми сантиметров в высоту и диаметра стволика у корня – в два миллиметра. А это означает, что им можно ехать в лес.

Мастера и начальники участков Вологодского селекцентра приступают к работе на участке, который после рубки был подготовлен еще осенью. Сначала определят шаг посадки, из расчета две тысячи деревьев на гектар.

С собой саженцы ели европейской – посев прошлого года. Из-за влажной местности деревья сажают в отвалы, на возвышении, чтобы они не стояли в воде.

"Мы должны восстановить леса, которые были вырублены и местным населением, и малым и средним предпринимательством, то есть аукционные делянки. Нам в этом году будет нужно посадить 150 гектар по государственному заданию и 40 гектар по аренде", - заявил ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ВОЛОГОДСКОГО СЕЛЕКЦЕНТРА ВИТАЛИЙ ПОДОСЕНОВ.

Темп работы с помощью специальной посадочной трубы высокий: щелчок – и елка уже в лунке.

"На душе, так как-то, не знаю, радостно. Потом, может, приеду на пенсии, или когда-нибудь уже в возрасте приеду, посмотрю. Лес стоит уже не такой маленький - 20 сантиметров, а уже 50-годовалый - деревья", - поделился МАСТЕР ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧАСТКА ВОЛОГОДСКОГО СЕЛЕКЦЕНТРА ИВАН КУКУШКИН.

В этом и есть главный смысл "Лесной стратегии" – вносить вклад в экологическое благополучие, а значит - в наше общее будущее.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"