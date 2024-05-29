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Лишь четыре страны из 18 выполнили обязательства по поставке боеприпасов ВСУ

11:17
  • среда
  • 29 мая 2024

С такой инициативой выступила Чехия

Только государства страны из 18 выполнили финансовые обязательства в рамках февральской инициативы Чехии по поставке боеприпасов Украине. Об этом в среду, 29 мая, рассказала чешский министр обороны Яны Чернохова.

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По словам политика, которые цитирует портал Euractiv, "отличниками" в исполнении принятых на себя обязательств в рамках инициативы оказались Дания, Канада, Нидерланды и Португалия.

При этом Чернохова пожаловалась на то, что средства от присоединившихся к инициативе Чехии стран поступают слишком медленно.

В Праге обещали, что до конца июня Украина получит значительную часть снарядов в рамках "чешской инициативы" по закупке боеприпасов за деньги европейских государств в третьих странах — в том числе в Турции, ЮАР и Южной Корее.

Чешский премьер-министр Петр Фиала отмечал, что темпы увеличения военной помощи Украине со стороны Чехии продиктованы страхом повторения Пражской весны. По его словам, в 1968 году он "видел российские танки на улицах своего города" и не хочет видеть это снова.

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