КНДР запустила на территорию Южной Кореи воздушные шары с навозом

В Сеуле назвали атаку бесчеловечной и вульгарной

Навоз как средство психологической войны. Десятки воздушных шаров с неприятным содержимым приземлились на территории Южной Кореи в последние часы.

Кроме органического удобрения, в них пластиковые бутылки, старая обувь, батарейки и прочий мусор. Военные назвали атаку бесчеловечной и вульгарной. И обвинили в диверсии КНДР. Сеул заявил, что такие действия нарушают международное право и угрожают нацбезопасности.

В воскресенье Северная Корея действительно грозила разбросать макулатуру и мусор в приграничных районах в ответ на распространение на своей территории листовок с критикой в адрес властей страны.



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