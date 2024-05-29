КНДР запустила на территорию Южной Кореи воздушные шары с навозом

В Сеуле назвали атаку бесчеловечной и вульгарной
Навоз как средство психологической войны. Десятки воздушных шаров с неприятным содержимым приземлились на территории Южной Кореи в последние часы.
Кроме органического удобрения, в них пластиковые бутылки, старая обувь, батарейки и прочий мусор. Военные назвали атаку бесчеловечной и вульгарной. И обвинили в диверсии КНДР. Сеул заявил, что такие действия нарушают международное право и угрожают нацбезопасности.
В воскресенье Северная Корея действительно грозила разбросать макулатуру и мусор в приграничных районах в ответ на распространение на своей территории листовок с критикой в адрес властей страны.