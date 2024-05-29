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Новости СВО: группировка "Север" успешно штурмует позиции врага в районах Волчанска

11:42
  • среда
  • 29 мая 2024

Продвижение есть и на Донецком направлении

Мощные взрывы прогремели ночью в крупных городах Украины, сообщили местные власти и СМИ. В Харьковской области поражены склады с боеприпасами и места дислокации неонацистов. Также нанесены удары по военному полигону в Львовской области, где находились иностранные наёмники. В зоне СВО, тем временем, группировка "Север" успешно штурмует позиции врага в районах Волчанска и села Липцы. Продвижение и на Донецком направлении.

Часов Яр. На видео - одна из немногих дорог, по которой ВСУ еще могут отступить из города. И та насквозь простреливается российскими батареями. Но ценность этих кадров в том, что националисты уже не скрывают своего откровенного бегства. Спешат поскорее убраться бандеровцы из запрещенной террористической группировки "Кракен". Именно те, кого ВСУ бросали в Часов Яр  для усиления своей обороны.

Военные подсчитали. В ходе только майского наступления в Донбассе и Харьковской области, освобождены от националистов 280 квадратных километров территории. В апреле, для сравнения, было всего 65.

НАТОвские генералы требуют от ВСУ реванша. Иначе успех российских войск в Харьковской области обернется для националистов и Запада катастрофой: и военной, и репутационной, и медийной. И вот Киев собирает под Волчанском мощную группировку. Это 14 бригад. В сумме – до 20 тысяч солдат и офицеров. Но перейти в полномасштабную контратаку боевикам до сих пор не удалось. Плотность встречного и превентивного огня наших батарей такая, что ВСУ просто не могут выстроиться в боевые порядки.

Сегодня появились первые кадры из Харьковской области и Запорожья, где российские ракетчики и авиация ликвидировали крупные склады боеприпасов и места дислокации националистов. В список уничтоженных объектов попал и полигон во Львовской области, где были расквартированы наемники и инструкторы. Количество нейтрализованных иностранцев, сообщает наша разведка, может достигать ста человек.

Кстати, российские военные внимательно изучили первые самолеты F-16, которые ВСУ намерена передать Бельгия. Выяснили, что эти истребители собирали не в США, а в самой Бельгии. Причем еще в 1989 году. То есть машинам уже 35 лет. Они морально и физически устарели. А для новейших российских ПВО это просто мишень из прошлого века. Кроме того, эти F-16 европейцы никогда не использовали в составе боевых эскадрилий НАТО. И вишенка на торте - в этом году ВСУ получат в лучшем случае один единственный бельгийский истребитель. Остальные только в 2028. Когда "Фантомам" исполнится 40 лет.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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