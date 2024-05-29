Июльская жара, сугробы, град: регионы захватили погодные аномалии

В столице ожидается до плюс 30

Календарное лето еще не наступило, а в среднюю полосу России уже пришла июльская жара. По прогнозам, в ближайшие дни в столице и Подмосковье днем до плюс 30! Теплыми будут и ночи. В таких условиях, сообщают синоптики, купальный сезон в центральных регионах страны можно считать открытым. Впрочем, далеко не везде в России погода сейчас опережает график. Так, жителям некоторых районов Приморья впору доставать зимние вещи.

Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Полины Кастрицкой (см. видео).

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