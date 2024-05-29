В Москве представили посвященный сотрудникам спецподразделения "Альфа" спектакль

В постановке мастерски показаны переживания бойцов спецназа

История о долге, чести, любви и непростом выборе, от которого зависит судьба страны. В Москве состоялась премьера спектакля, посвященного сотрудникам спецподразделения "Альфа".

В постановке, созданной при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, мастерски показаны переживания главных героев - бойцов спецназа, которым предстоит оставить семью и отправиться на выполнение задания по уничтожению террористов. О главном смысле спектакля, который получил название "Люди А. Выбор", рассказали его соавторы.

"Выбор в жизни человека - ну это такая вещь краеугольная, человек рождается и всю жизнь делает выбор, как у того камня встает - направо пойдешь, налево пойдешь, прямо пойдешь. Я думаю что, наверное, каждый в меру своего восприятия увидит что-то свое. Но выбор, от выбора вообще зависит жизнь человека, судьба Отечества, судьба государства, судьба целого народа", - говорит Алексей Филатов, президент союза "Офицеры группы "Альфа".

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