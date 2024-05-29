По данным разведки, ликвидировано также более 200 боевиков ВСУ

ВС России разгромили военную базу на Яворовском полигоне. Объект расположен во Львовской области, в районе населенного пункта Самбор. По данным военных корреспондентов и разведки, уничтожено около 100 иностранных наемников.

Яворовский полигон – ключевой логистический хаб ВСУ. Он задействован в переброске западной бронетехники, средств ПВО и боекомплектов для артиллерии и ЗРК. Он находится близко к польской границе и используется для развертывания и обучения войск.

Во Львовской области дислоцируется значительная часть прибывшего на Украину западного контингента военных инструкторов. Удар "Кинжалом" был нанесен почти сразу после сообщений о переброске на Яворовский полигон французских военных. В момент атаки на полигоне находились инструкторы из стран НАТО и более 300 боевиков ВСУ. Подтвержденные потери среди личного состава оцениваются в 300 человек убитыми и ранеными.

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