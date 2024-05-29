Мэр Москвы рассказал о развитии транспортной системы в Зеленограде

Открылся новый подземный переход к городскому вокзалу в Зеленограде

Открылся новый подземный переход на московский городской вокзал Зеленоград — Крюково через улицу Ленина. Об этом в среду, 29 мая, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Теперь у горожан есть еще один безопасный вход на вокзал с лифтом и эскалатором. Также подземный переход со стороны Новокрюковской улицы оборудовали пандусом с навесом. Зеленоград — центр российской микроэлектроники, который сейчас активно развивается. Поэтому вокзал строили с перспективой на будущее. Сегодня он принимает более 31 тысячи человек в сутки — за год пассажиропоток вырос почти на треть. В будущем здесь пройдет первая в стране высокоскоростная магистраль. Она соединит Москву с Санкт-Петербургом. Дорога от Зеленограда до Северной столицы займет примерно два часа. Уже сейчас на московском городском вокзале Зеленоград — Крюково останавливаются поезда "Сапсан".

Ранее Сергей Собянин сообщал, что строительство трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе завершится в 2026 году. Она пересечет четыре крупные магистрали: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, а также свяжет Минское и Симферопольское шоссе и сделает удобнее поездки между районами ТиНАО.

Тем временем "Автодор" повысил максимальную разрешенную скорость на участках трасс М-11 "Нева" и М-4 "Дон" до 130 километров в час и 110 километров в час. В частности, на М-4 скорость увеличили на обходе Ефремова Тульской области и на участке от Батайска до села Самарского (Ростовская область).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"