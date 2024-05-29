Собянин сообщил о планах благоустройства Южного округа Москвы

В Чертанове Центральном появится необычная экотропа

В 2024 году на юге Москвы благоустроят четыре зеленые зоны. О том, как они изменятся, мэр столицы Сергей Собянин рассказал в среду, 29 мая, в своем блоге.

Пару лет назад в районе Чертаново Центральное мы уже благоустроили территорию около Кировоградских прудов, превратив их в место притяжения жителей всего района. Пруды почистили, вокруг расставили парковые качели с видом на водную гладь. Для детей устроили пять игровых площадок со всевозможными горками, качалками и зиплайном. В районе появился спортивный кластер на открытом воздухе, где можно заниматься волейболом, кроссфитом и настольным теннисом. Там также есть специальная площадка для горожан старшего поколения.

В этом сезоне благоустроят территорию на границе Центрального и Южного Чертанова.

Здесь высадят почти 240 деревьев и около 1,2 тысячи кустарников, организуют прогулочные маршруты по деревянным настилам. Покрытие дорожек заменят на терравей. Для тихого отдыха у воды обустроят специальные площадки. Деревянный настил возле верхнего пруда поднимут на свайные конструкции. Здесь появятся небольшие амфитеатры с лежаками. Спортивную зону перенесут ближе к главному пешеходному маршруту. Площадь воркаут-зоны увеличат. В кластере появится универсальная площадка для игры в баскетбол и волейбол и зона для панна-футбола. Также специалисты обустроят несколько площадок для детей всех возрастов. Чтобы прогулки были комфортными в любое время, систему освещения заменят на эргономичную.

В Чертанове Центральном приведут в порядок зеленую территорию на улице Красного Маяка.

На привычном транзитном маршруте появится экотропа, выполненная из прессованного металлического настила. Высотные мостки поднимут посетителей парковой зоны почти на уровень крон и проведут через листву деревьев. Вечером маршрут украсит подсветка. В районе появится зона для отдыха с лавочками-качелями и шахматными столами. Хоккейную коробку обновят — она станет более комфортной и безопасной. Спортсмены оценят обновленные площадки, где можно будет проработать все группы мышц. Для детей оборудуют несколько новых игровых комплексов. В северной части территории предусмотрена площадка для выгула и дрессировки собак. Ту, которая сейчас расположена на юге, обновят. Специалисты заменят существующее покрытие и устаревшее оборудование. Территорию озеленят. Для безопасных прогулок установят современную систему освещения.

Во время проведения работ по благоустройству приведут в порядок неиспользуемые территории возле Варшавских прудов и обновят Покровский парк.

Летом 2019 года провели реабилитацию двух больших прудов каскада — в районе дома 131, корпуса 1 и корпуса 3 на Варшавском шоссе. Специалисты извлекли иловые отложения, укрепили береговую линию. В этом году приведем в порядок территории около двух водоемов меньшего размера, расположенных в районе дома 131, корпуса 4 на Варшавском шоссе. Начнем с очистки прудов: уберем иловые осадки и мусор со дна, сделаем подпитку прудов водой. Укрепим берега с помощью ряжа из лиственницы. Заболоченную территорию расчистим и сделаем там пешеходные зоны из настилов над водной гладью. По маршруту расставим лавочки и шезлонги. И организуем смотровую зону из лиственницы со скамейками для отдыха.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству парка "Яуза". Это уникальное рекреационное пространство, проходящее от МКАД до Ростокинского акведука с выходом к "Лосиному Острову", Главному ботаническому саду РАН, Сокольникам и ВДНХ. Мэр Москвы подчеркнул, что после долгих обсуждений удалось создать оптимальный проект благоустройства.

На западе Москвы в 2024 году будет благоустроено пять крупных общественных пространств. Благодаря этому комфортную среду рядом с домом получат сотни тысяч жителей города. Например, в районе Ново-Переделкино будет обустроен спортивный кластер и появится деревянный настил на берегу реки Алешинки.

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